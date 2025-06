El nuevo posteo de Lola del Carril y Marc Crosas tras el coqueteo en vivo: "Hemos llegado para unir..."

Al ver la repercusión que hubo, Lola y Marc siguieron con este coqueteo, que entretiene a todos. En las últimas horas, el ex futbolista apareció en X (ex Twitter) para hablar de los partidos que estará acompañando a la relatora.

"Hola, somos Lola del Carril y Marc Crosas y hemos llegado para unir el mundo X de México y Argentina durante los próximos 30 días. Disfruten. Los amamos y esperamos en DAZN. Disfruten", escribió el mexicano.

Por otro lado, durante la transmisión del partido entre Fluminense y Borussia Dortmund, ambos se lanzaron algunas indirectas. Todo se dio cuando hablaban del mejor jugador del partido, allí Lola lanzó, pícara: "Hay gente que dice que usted es el MVP del Mundial de Clubes".

"No estoy entendiendo nada. No sabía que el prime me iba a llegar después de mi retiro", dijo Crosas siguiendo el juego.

Comenzó el Mundial de Clubes 2025 y las perlitas ya están invadiendo las redes sociales. En esta oportunidad, el partido entre Palmeiras y Porto pasó a un segundo plano, ya que el protagonismo lo tuvieron Lola del Carril, relatora argentina, y Marc Crosas, ex futbolista y actual comentarista de la transmisión internacional DAZN.

Es que Marc piropeó al aire a la relatora y las redes sociales estallaron con los memes. “No enciendas más las redes, Lola”, fue la frase que soltó el mexicano durante una pausa en el relato, mientras analizaban el rendimiento de los equipos brasileño y portugués.