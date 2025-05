El picante cruce de la AFA a Eduardo Domínguez: "Acúsalo con tu papá, Sir Sebastián o el prófugo"

foster gillet veron

El fuerte cruce contra Domínguez y Verón

En la red social X, ex Twitter, Toviggino apuntó contra Domínguez: “'Acúsalo con tu Papá, el Sir Sebastián'!! Claro, no tienen diálogo y estás/están en salida por la 'Boca'. Otra alternativa es tu Patronal, Hojita de Afeitar Prófugo!! -NdR: Foster Gillet- Estás llorando ?? No ya se, te estás lavando los ojos de adentro para afuera !! La Vecindad Inglesa, Estuki !", sentenció.

La fuerte respuesta de Toviggino a Domínguez fue por qué el entrenador se quejó del arbitraje en el partido en que su equipo quedó eliminado ante Central, en Rosario.

"Cuándo estás enfrentando a gente poderosa, las consecuencias son muchas. Nadie dice nada, todos esperan que digamos nosotros", dijo Domínguez, provocando el enojo de Toviggino.