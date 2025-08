El polémico posteo del mánager de Franco Colapinto contra Alpine, que luego eliminó

Campbell-Walter compartió el mensaje y agregó: “Yo también, podemos hacerlo juntos!”, sumándose a la crítica con una cuota de sarcasmo. Sin embargo, el posteo fue eliminado minutos después, aunque ya había sido capturado por usuarios y replicado en redes sociales.

image

Un clima cada vez más tenso con Alpine

La publicación no hizo más que confirmar el descontento del entorno de Colapinto con el manejo de la escudería francesa, que lo viene perjudicando desde hace varias carreras con errores estratégicos, problemas de fiabilidad y decisiones cuestionables desde el muro. Incluso el propio piloto fue tajante al declarar: “Fue una carrera para el olvido, un desastre”.

"Paré muy temprano. La primera parada duró 10 segundos y la segunda creo que 9. Perdimos mucho tiempo. Tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos. Habré perdido 15 ó 20 segundos con los rezagados", detalló el argentino tras la competencia.

Y no fue la primera señal de molestia. Días atrás, Colapinto ya había planteado sus dudas sobre el monoplaza: “Desde el principio dije que me falta confianza con el auto. Me cuesta meter el auto en las curvas. El año pasado en Williams no tenía este problema, era todo más directo”, dijo, dejando entrever su preferencia por el equipo donde debutó.

¿Cómo sigue el futuro de Colapinto?

Más allá del mal presente en Alpine, Colapinto seguirá corriendo al menos hasta el parón de verano, mientras su entorno y sus patrocinadores evalúan alternativas. La próxima carrera será el Gran Premio de Países Bajos, del 29 al 31 de agosto, en Zandvoort. El argentino busca cerrar una primera parte de la temporada con mejores sensaciones, pero hasta ahora los resultados no lo acompañan y la tensión con su equipo es cada vez más evidente.