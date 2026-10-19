Escándalo en Racing: Alfonso Espino insultó y le mostró la panza a los hinchas tras el empate
El lateral uruguayo quedó en el centro de las críticas por un gesto y un insulto dirigido a los simpatizantes de la Academia, que despidieron al equipo con silbidos.
El empate 1-1 entre Racing e Independiente en el Cilindro profundizó el malestar de los hinchas con el presente del equipo. Tras el clásico de Avellaneda, los futbolistas se retiraron entre silbidos y abucheos, en una jornada marcada por los reclamos contra el plantel y la dirigencia encabezada por Diego Milito.
En ese contexto, Alfonso Espino protagonizó uno de los episodios más controvertidos de la noche. El lateral uruguayo reaccionó ante los reproches que recibía desde las tribunas y quedó expuesto por su comportamiento mientras se dirigía al vestuario.
El gesto de Alfonso Espino que desató la bronca de los hinchas
Las imágenes difundidas por la transmisión de ESPN registraron el momento en el que el defensor respondió a las provocaciones de los simpatizantes. Según la secuencia, Espino se señaló la zona abdominal ante las críticas relacionadas con su estado físico y también lanzó un insulto hacia el público.
El momento más tenso se produjo cuando el futbolista les gritó “la concha de tu madre” a los hinchas que lo increpaban. La reacción no tardó en generar repercusiones entre los seguidores de Racing, que ya habían expresado su descontento por el rendimiento del equipo y los últimos resultados.
La actitud del uruguayo agregó otro foco de conflicto a una noche complicada para la Academia. El empate frente al clásico rival dejó una fuerte sensación de frustración y volvió a exponer la distancia entre el plantel y una parte de la hinchada.
Los números de Espino desde su llegada a Racing
Alfonso Espino llegó a Racing el 2 de julio de 2026 como futbolista libre, después de su paso por Rayo Vallecano. El defensor firmó contrato hasta junio de 2028 y utiliza la camiseta número 18. Sin embargo, hasta el momento no consiguió consolidarse en el equipo. Según las estadísticas citadas para la temporada 2026, disputó apenas cuatro partidos con la camiseta de la Academia, sin goles ni asistencias.
La polémica protagonizada tras el clásico se suma así a un presente deportivo que todavía no le permitió afianzarse. Mientras tanto, el clima en Racing continúa cargado de tensión, con cuestionamientos que alcanzan tanto a los jugadores como a la conducción institucional.
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