Escándalo en Racing: Alfonso Espino insultó y le mostró la panza a los hinchas tras el empate

Los números de Espino desde su llegada a Racing

Alfonso Espino llegó a Racing el 2 de julio de 2026 como futbolista libre, después de su paso por Rayo Vallecano. El defensor firmó contrato hasta junio de 2028 y utiliza la camiseta número 18. Sin embargo, hasta el momento no consiguió consolidarse en el equipo. Según las estadísticas citadas para la temporada 2026, disputó apenas cuatro partidos con la camiseta de la Academia, sin goles ni asistencias.

La polémica protagonizada tras el clásico se suma así a un presente deportivo que todavía no le permitió afianzarse. Mientras tanto, el clima en Racing continúa cargado de tensión, con cuestionamientos que alcanzan tanto a los jugadores como a la conducción institucional.