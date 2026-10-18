Racing e Independiente igualaron 1-1 en el clásico de Avellaneda

DE PENAL, MEZA PUSO EL 1-1 PARA INDEPENDIENTE



El mediocampista del Rojo ajustó muy bien el remate y empató el clásico ante Racing.



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Con este resultado, la Academia continúa sin encontrar regularidad en el certamen local y permanece en el puesto 13 de la Zona B con apenas 12 unidades. Por su parte, Independiente alcanzó los 19 puntos en la Zona A, ubicándose en la séptima colocación y manteniéndose momentáneamente en puestos de clasificación a los playoffs. En la próxima jornada, Racing afrontará otro duro cruce al visitar a River Plate en el Monumental, mientras que el Rojo recibirá a Boca Juniors en el Libertadores de América.