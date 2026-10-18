Racing e Independiente igualaron 1-1 en el clásico de Avellaneda
La Academia y el Rojo empataron en el Cilindro con goles de Matías Zaracho y Maximiliano Meza de penal. El equipo de Sebastián Romero sigue lejos de los puestos de clasificación.
En una nueva edición del Clásico de Avellaneda correspondiente a la décimo tercera fecha del Torneo Clausura 2026, Racing e Independiente no se sacaron ventajas y repartieron puntos tras igualar 1-1 en el Estadio Presidente Perón. El encuentro estuvo cargado de emociones, polémicas y un trámite cambiante que dejó conformidades dispares en ambos bandos.
El conjunto albiceleste rompió el cero a los 29 minutos de la primera etapa tras una jugada confusa en el área chica. Un frentazo de Adrián "Maravilla" Martínez descolocó al arquero Rodrigo Rey y fue empujado sobre la línea por Matías Zaracho para señalar la apertura del marcador. Con la ventaja a favor, el equipo de Sebastián Romero logró sostener la diferencia hasta el descanso ante el empuje de la parcialidad local.
Matías Zaracho, luego de un cabezazo de Maravilla Martínez y con complicidad de Rodrigo Rey, abrió el marcador en el clásico:
Sin embargo, el complemento trajo la reacción del equipo dirigido por Jadson Viera. A los 17 minutos de la segunda mitad, el árbitro cobró la pena máxima a favor del visitante tras una infracción cometida por el juvenil Gonzalo Escudero sobre Maximiliano Meza dentro del área. El propio Meza se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos y con un remate preciso selló el 1-1 definitivo en la tarde de Avellaneda.
Con este resultado, la Academia continúa sin encontrar regularidad en el certamen local y permanece en el puesto 13 de la Zona B con apenas 12 unidades. Por su parte, Independiente alcanzó los 19 puntos en la Zona A, ubicándose en la séptima colocación y manteniéndose momentáneamente en puestos de clasificación a los playoffs. En la próxima jornada, Racing afrontará otro duro cruce al visitar a River Plate en el Monumental, mientras que el Rojo recibirá a Boca Juniors en el Libertadores de América.
Formaciones de Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura - Interzonal
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
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Hora: 14:45.
Estadio: Presidente Perón.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Germán Delfino.
TV: ESPN Premium y TNT Sports.
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