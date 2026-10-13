Esequiel Barco fue elegido el mejor jugador de la liga de Rusia y recibió un premio de manos de Rivaldo

Desde su arribo a territorio ruso, los registros del atacante reflejan una adaptación idónea: acumula 79 partidos disputados, 23 conquistas, 19 pases gol y ya dio la vuelta olímpica al consagrarse campeón de la Copa de Rusia en 2026. Aunque en la ventana de pases reciente existieron sondeos para un eventual regreso al país por motivos personales —con gestiones informales por parte de River e Independiente que no prosperaron—, la dirigencia rusa ratificó su confianza al blindarlo con una extensión contractual hasta mediados de 2030.