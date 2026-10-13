Esequiel Barco fue elegido el mejor jugador de la liga de Rusia y recibió un premio de manos de Rivaldo
El atacante surgido en Independiente y con paso por River fue galardonado como el MVP de la temporada en el Spartak de Moscú.
Esequiel Barco atraviesa un presente dorado en el fútbol internacional. El atacante de 27 años fue coronado como el Mejor Jugador de la Temporada en la prestigiosa entrega de los premios Nikita Pavlovich Simonyan en la Premier League de Rusia. La noche tuvo además un tinte épico cuando el ex Independiente y River recibió la estatuilla de manos del astro brasileño Rivaldo, campeón del mundo en 2002.
La distinción individual respalda una campaña brillante con la camiseta del Spartak de Moscú. Durante el último curso, el futbolista rosarino registró 37 presentaciones oficiales, firmando ocho goles y nueve asistencias. Ese rendimiento despejó las dudas que rodeaban su partida del fútbol argentino a mediados de 2024, cuando la entidad moscovita apostó fuerte por su ficha y desembolsó una cifra cercana a los 13 millones de euros.
Esequiel Barco fue elegido el mejor jugador de la liga de Rusia y recibió un premio de manos de Rivaldo
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Desde su arribo a territorio ruso, los registros del atacante reflejan una adaptación idónea: acumula 79 partidos disputados, 23 conquistas, 19 pases gol y ya dio la vuelta olímpica al consagrarse campeón de la Copa de Rusia en 2026. Aunque en la ventana de pases reciente existieron sondeos para un eventual regreso al país por motivos personales —con gestiones informales por parte de River e Independiente que no prosperaron—, la dirigencia rusa ratificó su confianza al blindarlo con una extensión contractual hasta mediados de 2030.
En la actual campaña, pese a haber sufrido algunas interrupciones físicas, el mediocampista sumó un tanto y un pase gol en seis encuentros jugados. Su equipo marcha en la tercera colocación del certamen local, a tan solo dos unidades del puntero Krasnodar, peleando palmo a palmo por el título.
La gala de premiación no solo celebró el momento de Barco. Su compañero de plantel y también ex Millonario, Pablo Solari, se quedó con el galardón al máximo goleador de la temporada pasada, completando una jornada inolvidable para los futbolistas argentinos en la elite del fútbol ruso.
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