Boca pierde a Leandro Paredes ante Vasco: el balance del equipo cada vez que faltó el capitán
El mediocampista se perderá la semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama por un desgarro y será una baja sensible para Rodolfo Arruabarrena.
Boca afrontará la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026 ante Vasco da Gama con una ausencia de peso: Leandro Paredes no podrá jugar por el desgarro que sufrió en el isquiotibial derecho. El capitán es una de las principales referencias futbolísticas del equipo de Rodolfo Arruabarrena y su baja obliga al entrenador a reorganizar el mediocampo en una instancia decisiva.
Sin embargo, los antecedentes de la temporada muestran que el Xeneize logró sostener resultados aceptables cuando no contó con el volante. A lo largo de 2026, la institución disputó 45 partidos oficiales y Paredes estuvo presente en 36. En los nueve encuentros restantes, el balance fue de cuatro victorias, cuatro empates y una derrota.
La estadística también permite dimensionar cuánto participó el volante durante el año: jugó el 80% de los compromisos oficiales de Boca. Su presencia fue habitual tanto en el ciclo de Claudio Úbeda como desde la llegada del Vasco. Los números ofrecen un antecedente alentador, aunque no eliminan la importancia de perder a uno de los futbolistas más influyentes del plantel en una serie que puede definir buena parte del semestre.
Los partidos que Boca jugó sin Paredes en 2026
Las primeras ausencias del mediocampista llegaron en febrero. El 20 de ese mes, no participó del empate 0-0 ante Racing por el Apertura debido a un esguince en el tobillo derecho. Cuatro días después, también quedó afuera del triunfo por 2-0 frente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. La tercera baja se produjo el 11 de abril, cuando debió cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. En aquella oportunidad, Boca empató 1-1 ante Independiente.
Con la llegada de Arruabarrena, el capitán volvió a faltar en julio. El día 17, el equipo venció 2-0 a Sarmiento por la Copa Argentina mientras Paredes todavía estaba con la Selección argentina. Luego, el entrenador decidió darle descanso frente a Deportivo Riestra, el 27 de julio. Ese encuentro terminó con una derrota por 3-0, la más abultada del segundo ciclo del Vasco.
En agosto se sumaron dos ausencias relacionadas con problemas físicos. Paredes no estuvo en la goleada 4-0 ante Recoleta en Paraguay por una distensión en el isquiotibial izquierdo. Días después, fue suplente contra Racing, en el empate 1-1 en el Cilindro, pero no ingresó.
Las últimas dos veces que no sumó minutos ocurrieron en septiembre. Arruabarrena decidió preservarlo para los cuartos de final de la Sudamericana frente a San Pablo. Boca empató 2-2 con Gimnasia de Mendoza y luego derrotó 3-1 a Central Córdoba.
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