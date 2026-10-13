Boca pierde a Leandro Paredes ante Vasco: el balance del equipo cada vez que faltó el capitán

En agosto se sumaron dos ausencias relacionadas con problemas físicos. Paredes no estuvo en la goleada 4-0 ante Recoleta en Paraguay por una distensión en el isquiotibial izquierdo. Días después, fue suplente contra Racing, en el empate 1-1 en el Cilindro, pero no ingresó.

Las últimas dos veces que no sumó minutos ocurrieron en septiembre. Arruabarrena decidió preservarlo para los cuartos de final de la Sudamericana frente a San Pablo. Boca empató 2-2 con Gimnasia de Mendoza y luego derrotó 3-1 a Central Córdoba.