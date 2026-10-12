Expresidente del Barcelona apuntó contra Messi y cuestionó su regreso: "¿Quién se ha creído?"
Joan Gaspart, quien incorporó al rosarino cuando tenía apenas 13 años, expresó su malestar por la demora en la despedida del capitán argentino ante los hinchas.
Joan Gaspart, expresidente del Barcelona y uno de los dirigentes que participó en la llegada de Lionel Messi al club cuando era apenas un adolescente, lanzó duras declaraciones contra el astro argentino. En una entrevista con un podcast partidario, el exdirectivo cuestionó que todavía no se haya concretado una despedida del futbolista ante los simpatizantes y dejó en claro que considera que la institución debe estar por encima de cualquier figura.
Las palabras sorprendieron por el vínculo histórico que mantiene con el rosarino, a quien la institución incorporó cuando tenía 13 años y que posteriormente se convirtió en el máximo referente deportivo de su historia. Sin embargo, el exdirigente sostuvo que la trayectoria del campeón del mundo no lo exime de cumplir con un gesto que considera importante para la afición catalana.
“El Barsa está por encima de su persona”, fue una de las advertencias más contundentes que expresó durante la conversación. Poco después, reforzó su postura con una pregunta que generó repercusión: “¿Quién se ha creído?”. El enojo está relacionado con la falta de una despedida formal de la Pulga en el Camp Nou frente a los hinchas del club.
Joan Gaspart criticó a Messi por no despedirse de los hinchas del Barcelona
Durante la entrevista, el exdirigente reconoció la dimensión deportiva de Messi y destacó el lugar que ocupa entre los mejores futbolistas de todos los tiempos. No obstante, utilizó ese reconocimiento para diferenciar los méritos individuales del jugador de sus obligaciones simbólicas con el Barcelona.
“Leo, como futbolista, indiscutible. El mejor del mundo y un buen jugador. Solo hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barsa está por encima suyo. Y que vaya con cuidado. Te lo digo desde el amor histórico que tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era el presidente del Barsa”, manifestó.
La crítica se intensificó cuando se refirió a la posibilidad de que el regreso del argentino para un homenaje dependa de la continuidad de Joan Laporta al frente de la institución. Para el expresidente, la relación entre Messi y el actual mandatario no debería convertirse en un obstáculo para que el futbolista vuelva a encontrarse con los hinchas.
“Llegará un día en que empezará a molestar. Pega que no me llega al Barsa a despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse. No tiene por qué Laporta ser el presidente. Y si viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje”, expresó.
La declaración provocó una reacción inmediata del entrevistador, que interrumpió a Gaspart con una exclamación de sorpresa. El exdirigente, lejos de moderar su postura, insistió en su cuestionamiento. “¿Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera o no? Si lo fuera, yo no voy ese día al homenaje”, agregó.
La anécdota familiar que utilizó para hablar del legado de Messi
En el tramo final de la entrevista, recurrió a una experiencia personal para explicar cómo percibe la relación entre las nuevas generaciones de simpatizantes y las figuras actuales del Barcelona. El expresidente contó que les preguntó a sus cuatro bisnietos qué nombre preferían para una camiseta que tenía pensado regalarles: el de Lionel Messi o el de Lamine Yamal.
“Les pregunté a mis cuatro bisnietos porque les iba a comprar una camiseta del Barsa: ‘¿Pongo Messi o pongo Lamine?’. Me dijeron ‘Pon Lamine, hombre’. ‘¿Quién es el otro que has dicho?’, me preguntaron. ‘Leo Messi’. Ah, era, era un buen jugador. Era un gran jugador, el mejor que he visto. Aun así quieren a Lamine’”, relató.
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