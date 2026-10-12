Expresidente del Barcelona apuntó contra Messi y cuestionó su regreso: "¿Quién se ha creído?"

La crítica se intensificó cuando se refirió a la posibilidad de que el regreso del argentino para un homenaje dependa de la continuidad de Joan Laporta al frente de la institución. Para el expresidente, la relación entre Messi y el actual mandatario no debería convertirse en un obstáculo para que el futbolista vuelva a encontrarse con los hinchas.

“Llegará un día en que empezará a molestar. Pega que no me llega al Barsa a despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse. No tiene por qué Laporta ser el presidente. Y si viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje”, expresó.

La declaración provocó una reacción inmediata del entrevistador, que interrumpió a Gaspart con una exclamación de sorpresa. El exdirigente, lejos de moderar su postura, insistió en su cuestionamiento. “¿Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera o no? Si lo fuera, yo no voy ese día al homenaje”, agregó.

La anécdota familiar que utilizó para hablar del legado de Messi

En el tramo final de la entrevista, recurrió a una experiencia personal para explicar cómo percibe la relación entre las nuevas generaciones de simpatizantes y las figuras actuales del Barcelona. El expresidente contó que les preguntó a sus cuatro bisnietos qué nombre preferían para una camiseta que tenía pensado regalarles: el de Lionel Messi o el de Lamine Yamal.

“Les pregunté a mis cuatro bisnietos porque les iba a comprar una camiseta del Barsa: ‘¿Pongo Messi o pongo Lamine?’. Me dijeron ‘Pon Lamine, hombre’. ‘¿Quién es el otro que has dicho?’, me preguntaron. ‘Leo Messi’. Ah, era, era un buen jugador. Era un gran jugador, el mejor que he visto. Aun así quieren a Lamine’”, relató.