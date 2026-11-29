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Elecciones en España EN VIVO: boca de urna, resultados y minuto a minuto
Un tercer relevamiento del electorado considera que el actual oficialismo tiene la posibilidad de mantenerse al frente del Gobierno de España.
Este domingo, 29 de noviembre es clave para España porque se realizan allí las elecciones generales , en las que podrían reconfigurarse tanto el Congreso de Diputados como el Senado, lo que devendría en un nuevo Gobierno nacional, que hoy está en manos de Pedro Sánchez.
Hay más de 38 millones de personas habilitadas para votar en las elecciones de este domingo, tanto en España como en los consulados de todo el mundo, incluida la Argentina.
Dos de tres encuestas recientes mostraron cierta ventaja de la derecha en el horizonte político, sin embargo un tercer relevamiento del electorado considera que el actual oficialismo tiene la posibilidad de mantenerse al frente del Gobierno de España.
El actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, convocó a elecciones anticipadas en julio de este año y, de acuerdo a los mecanismos contemplados en la Constitución de España, la ciudadanía renovará ambas cámaras en Las Cortes para que luego sus integrantes eligan al próximo titular del Ejecutivo.
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