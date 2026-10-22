Faltó a la escuela para conocer a Messi en Oviedo y cumplió su sueño: "No lo puedo creer"

La agenda de Messi antes de volver a Inter Miami

La visita del capitán argentino a Oviedo tiene como principal objetivo recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor solidaria en favor de la educación y la salud infantil.

Este viernes, el 10 participará de la recepción oficial junto a la Familia Real española en el Hotel Reconquista. Más tarde, asistirá a la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor, donde será distinguido junto con otras personalidades internacionales.

La estadía del rosarino será breve. Una vez finalizadas las actividades previstas, tiene programado viajar a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami, que el sábado 24 de octubre visitará a New York Red Bulls por la MLS.