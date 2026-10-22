Faltó a la escuela para conocer a Messi en Oviedo y cumplió su sueño: "No lo puedo creer"
Un chico decidió ausentarse del colegio para esperar al ahora excapitán argentino en su llegada a España y consiguió que le firmara una camiseta.
La llegada de Lionel Messi a Oviedo, España, desató la locura de cientos de fanáticos que se acercaron para saludarlo antes de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Entre ellos estuvo un chico que decidió faltar a la escuela para cumplir el sueño de conocer a su ídolo y terminó viviendo un momento que difícilmente olvidará.
El pequeño logró que el capitán argentino le firmara una camiseta y, todavía emocionado, contó ante los medios españoles cómo había sido la experiencia. “Falté a la escuela para venir a ver a Messi, mis padres sí me dejaron. Me sentí muy bien, fue un deseo todo. Es un sueño cumplido”, relató.
La firma del astro rosarino fue el gran premio para el chico, que había esperado con ilusión la llegada del futbolista a la ciudad. Aunque no consiguió tocarlo, se llevó un recuerdo que planea conservar durante mucho tiempo. “Le dije a Messi si me podía firmar y me firmó, aunque no lo pude tocar. Le llevaré la camiseta a mis compañeros del colegio para que la vean y después la pondré en un marco”, explicó.
Un nene faltó al colegio para ver a Messi y se llevó un recuerdo inolvidable
El campeón del mundo arribó a España acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, para participar de las actividades vinculadas con los Premios Princesa de Asturias 2026. A su llegada al Hotel Reconquista, el futbolista fue recibido por una multitud que coreó su nombre y buscó acercarse para conseguir una foto, un autógrafo o simplemente saludarlo.
Messi incluso rompió el protocolo y se acercó a los fanáticos que lo esperaban detrás de las vallas. En medio de la emoción, firmó camisetas de la Selección argentina y del Barcelona, en una escena que volvió a demostrar el enorme cariño que despierta entre sus seguidores. Para el pequeño hincha, sin embargo, el encuentro tuvo un significado especial: no solo pudo ver de cerca a su ídolo, sino que también consiguió una firma que conservará como un tesoro.
La agenda de Messi antes de volver a Inter Miami
La visita del capitán argentino a Oviedo tiene como principal objetivo recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor solidaria en favor de la educación y la salud infantil.
Este viernes, el 10 participará de la recepción oficial junto a la Familia Real española en el Hotel Reconquista. Más tarde, asistirá a la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor, donde será distinguido junto con otras personalidades internacionales.
La estadía del rosarino será breve. Una vez finalizadas las actividades previstas, tiene programado viajar a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami, que el sábado 24 de octubre visitará a New York Red Bulls por la MLS.
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