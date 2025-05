Federico Girotti reveló qué le dijeron a Miguel Navarro en San Pablo vs Talleres: "Es inaceptable"

Quien sí alzó la voz fue Federico Girotti, autor del único gol de Talleres en la noche brasileña, quien no dudó en respaldar a su compañero y apuntar directamente contra lo sucedido: "Dejame decir que lo que pasó adentro de la cancha no tiene que pasar. Que le digan a un jugador nuestro 'venezolano muerto de hambre' es inaceptable", declaró con firmeza. El exdelantero de River fue más allá y exigió responsabilidad: "Estas cosas no tienen que pasar. Se tendrá que hacer responsable de sus acciones el que fue. Es algo muy feo, que no tiene que pasar", insistió.

El jugador señalado por Navarro como el autor del insulto es el paraguayo Damián Bobadilla, quien también fue protagonista del cruce que desató la crisis emocional del venezolano. Desde Talleres, emitieron un comunicado oficial, aunque se espera que en las próximas horas haya una postura organizativa sobre un hecho que empañó el cierre de la participación internacional.

Federico Girotti y Javier Burrai también se refirieron a los dichos de Damián Bobadilla. Además, Miguel Navarro relató el hecho ante la policía de Brasil.

El comunicado de Talleres luego del hecho de Racismo en la Copa Libertadores

"Desde el Club Atlético Talleres queremos expresar nuestro más enérgico repudio al acto de xenofobia que sufrió nuestro jugador Miguel Navarro. Nos solidarizamos profundamente con Miguel y con su familia en este momento. Como institución, levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación. NO hay lugar para el odio en el fútbol. El fútbol es una herramienta de integración, respeto y unión entre culturas. Seguiremos trabajando para que estos valores prevalezcan dentro y fuera de la cancha. Miguel estamos orgullosos de vos y tus orígenes, todo Talleres te acompaña".