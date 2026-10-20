Feroz sanción oficial de la FIFA a Egipto tras los cruces y gestos ante Argentina en el Mundial 2026
Suspendieron por tres partidos al DT Hossam Hassan y aplicaron un duro castigo de cinco fechas a la figura Mustafa Zico tras el polémico cierre en octavos.
A casi tres meses de la agónica victoria por 3-2 de la Selección Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer las resoluciones disciplinarias definitivas sobre el cruce disputado en el certamen ecuménico. El Comité de Disciplina del ente regulador oficializó duras sanciones para el cuerpo técnico encabezado por Hossam Hassan y para el atacante Mustafa Zico tras sus reiterados reclamos e intensos gestos contra el arbitraje del francés François Letexier.
El director técnico de la escuadra africana recibió una suspensión de tres compromisos oficiales, por lo que no podrá estar presente en el banco de suplentes en la doble fecha de eliminatorias para la Copa Africana de Naciones ante Malaui en noviembre, ni en el amistoso frente a Angola en enero. Su hermano y ayudante de campo, Ibrahim Hassan, afrontará la misma pena de tres encuentros. Por su parte, el futbolista Zico sufrió la pena más severa al recibir cinco partidos de inhabilitación por sus duras acusaciones mediáticas posteriores al partido, quedando marginado de su seleccionado hasta junio de 2027.
Sanción oficial de la FIFA a Egipto tras los cruces y gestos ante Argentina en el Mundial 2026
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Además de los castigos deportivos, la FIFA impuso una multa económica conjunta de 60.000 dólares para los tres implicados. Ante este escenario, la Asociación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado confirmando que solicitará los fundamentos del fallo para iniciar el proceso de apelación. La controversia principal tuvo su origen en los constantes gestos de brazos cruzados que realizó Hassan tras la anulación de un tanto mediante la intervención del VAR, una actitud de desaprobación que rozó la confusión con el protocolo antirracismo de la entidad pero que finalmente derivó en un expediente por conducta antideportiva.
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