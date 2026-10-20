Feroz sanción oficial de la FIFA a Egipto tras los cruces y gestos ante Argentina en el Mundial 2026

El director técnico de la escuadra africana recibió una suspensión de tres compromisos oficiales, por lo que no podrá estar presente en el banco de suplentes en la doble fecha de eliminatorias para la Copa Africana de Naciones ante Malaui en noviembre, ni en el amistoso frente a Angola en enero. Su hermano y ayudante de campo, Ibrahim Hassan, afrontará la misma pena de tres encuentros. Por su parte, el futbolista Zico sufrió la pena más severa al recibir cinco partidos de inhabilitación por sus duras acusaciones mediáticas posteriores al partido, quedando marginado de su seleccionado hasta junio de 2027.