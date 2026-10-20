El plan de Rodolfo Arruabarrena con Leandro Paredes para la revancha de Boca ante Vasco da Gama

"Él quiere estar, pero hay un riesgo y hay que evaluar lo mejor para el equipo", ratificó el "Vasco" en la previa, consciente de que una recaída marginaría al volante de la recta final de la temporada. Para revertir la serie tras la caída 1-0 sufrida la semana pasada en La Bombonera con gol de Adson, el Xeneize necesita imponerse por un gol de diferencia para forzar la definición por penales, o lograr un triunfo por dos o más tantos para clasificar de manera directa.