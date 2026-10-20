El plan de Rodolfo Arruabarrena con Leandro Paredes para la revancha de Boca ante Vasco da Gama
El capitán evolucionó favorablemente del desgarro pero el cuerpo técnico analiza no arriesgarlo desde el arranque en el Maracaná. Rodrigo Battaglia asoma como posible titular.
La expectativa en torno al 11 de Boca alcanzó su punto culminante a pocas horas del trascendental cruce de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Este martes 20 de octubre, desde las 21:30 en un repleto Estadio Maracaná, el conjunto de la Ribera se jugará el pase a la final continental frente a Vasco da Gama con una gran incógnita en su estructura central: la presencia desde el inicio de su capitán, Leandro Paredes.
El mediocampista completó la última práctica de fútbol sin manifestar dolores en la zona afectada tras sufrir un desgarro grado II en el isquiotibial derecho hace apenas 11 días. Pese a la notable evolución del volante, Rodolfo Arruabarrena mantiene la cautela debido a los riesgos físicos que implicaría exigirlo durante 90 minutos en un compromiso de máxima intensidad.
Por este motivo, el cuerpo técnico evalúa preservarlo en el banco de suplentes para utilizarlo como carta de recambio según el desarrollo del juego, dándole lugar a Rodrigo Battaglia en el triángulo central junto a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.
El dilema de Rodolfo Arruabarrena con Leandro Paredes en Boca
IMPORTANTE: "Así no rompen las pelotas": la tajante frase de Rodolfo Arruabarrena en la previa de Boca ante Vasco da Gama
"Él quiere estar, pero hay un riesgo y hay que evaluar lo mejor para el equipo", ratificó el "Vasco" en la previa, consciente de que una recaída marginaría al volante de la recta final de la temporada. Para revertir la serie tras la caída 1-0 sufrida la semana pasada en La Bombonera con gol de Adson, el Xeneize necesita imponerse por un gol de diferencia para forzar la definición por penales, o lograr un triunfo por dos o más tantos para clasificar de manera directa.
El escenario de la revancha añade un marco de alta tensión. Tras una extensa disputa judicial entre Vasco da Gama y el consorcio administrador del Maracaná por la habilitación del recinto en lugar del Estadio Sao Januário, la Justicia de Río de Janeiro ratificó la sede donde se esperan más de 70.000 espectadores locales y una concurrencia superior a los 4.000 hinchas xeneizes que coparán la tribuna visitante.
Te puede interesar
Dejá tu comentario