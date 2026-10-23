Franco Colapinto cerró un magro viernes de prácticas libres: "Enfocados en el domingo"
La penalización a Alpine por cambios en la unidad electrónica del motor condicionó el desempeño de Colapinto, centrado en girar y reunir información de su A526.
Enfocado en el ritmo de carrera más que en los tiempos, ante la necesidad que remontar desde atrás en la carrera del domingo, Franco Colapinto se ubicó en el puesto 15° tras la segunda práctica libre de este viernes para el Gran Premio de los Estados Unidos que se corre en el circuito de Austin.
El piloto argentino completó este viernes las dos sesiones de prácticas libres en el Circuito de las Américas, terminando 17° en la FP1 y 15° en la FP2, en una jornada marcada por trabajo intenso, ajustes en el Alpine y una penalización a su Alpine que le condiciona todo el fin de semana.
Como se sabe, el pilarense deberá penalizar 10 puestos en la grilla del domingo por exceder el límite reglamentario de cambios en la unidad electrónica del motor de su monoplaza, llevando a que el equipo Alpine modifique todo su enfoque: menos énfasis en las prácticas y más trabajo en ritmo de carrera, tandas largas y evaluación de neumáticos. El mismo lo reconoció al admitir que "estamos enfocados en el domingo".
Las practicas libres de este viernes
Arrancó la primera práctica libre con dificultades de ritmo y un auto que no respondió de manera óptima en los primeros giros. Según reportó su equipo, Franco tardó casi media hora en encontrar una vuelta limpia y estable.
Incluso le comunicaba por radio a su equipo los problemas en la puesta a punto del A526, que llevaron a que cerrara la FP1 en el 17° lugar, con un tiempo de 1m38s121, a más de dos segundos del líder Charles Leclerc (Ferrari).
En la FP2, el argentino mostró una evolución clara, con tandas más consistentes y un auto más estable, llegando a ubicarse momentáneamente en el 10° puesto durante el stint con neumáticos medios.
Finalmente, su mejor giro fue de 1m37s201, lo que lo dejó finalmente 15°, a 1.910 del tiempo de Leclerc, nuevamente el más rápido del día, mientras que su compañero Pierre Gasly quedaba 12° con un tempo de 1m36s840.
En total, Colapinto completó 63 vueltas entre ambas prácticas, una cantidad alta que le permitió reunir información clave para la puesta a punto del domingo, donde deberá remontar desde el fondo.
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