Franco Colapinto cerró un magro viernes de prácticas libres: "Enfocados en el domingo"

En la FP2, el argentino mostró una evolución clara, con tandas más consistentes y un auto más estable, llegando a ubicarse momentáneamente en el 10° puesto durante el stint con neumáticos medios.

Finalmente, su mejor giro fue de 1m37s201, lo que lo dejó finalmente 15°, a 1.910 del tiempo de Leclerc, nuevamente el más rápido del día, mientras que su compañero Pierre Gasly quedaba 12° con un tempo de 1m36s840.

En total, Colapinto completó 63 vueltas entre ambas prácticas, una cantidad alta que le permitió reunir información clave para la puesta a punto del domingo, donde deberá remontar desde el fondo.