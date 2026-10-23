Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos en Austin: por qué fue penalizado
Alpine cambió la unidad de control electrónica del auto del argentino y superó el límite permitido por el reglamento. A remontar...
Franco Colapinto recibió un duro revés antes de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Alpine confirmó un cambio en la unidad de control electrónica de su monoplaza y, como consecuencia de haber superado el límite reglamentario de componentes, el piloto argentino deberá cumplir una penalización de 10 posiciones en la grilla de largada del domingo.
La sanción representa un nuevo obstáculo para el corredor de 23 años, que busca recuperarse después de un complicado paso por Singapur, donde abandonó tanto en la carrera sprint como en el Gran Premio.
¿Por qué sancionaron a Franco Colapinto en la Fórmula 1?
La escudería francesa decidió reemplazar la unidad de control electrónica del A526 de Colapinto luego de los problemas que presentó el auto durante la fecha anterior. La modificación excede la cantidad permitida por el reglamento de la categoría y activa el castigo deportivo.
La normativa establece un máximo de tres unidades de control electrónicas por temporada. Con este cambio, Colapinto utilizará una cuarta, por lo que deberá retroceder 10 lugares en la largada de la competencia principal en Austin.
El argentino no será el único piloto afectado por sanciones técnicas durante el fin de semana: Gabriel Bortoleto, de Audi, y Arvid Lindblad, de Racing Bulls, también fueron mencionados entre los corredores que recibirán penalizaciones.
Colapinto tendrá que remontar en el Gran Premio de Estados Unidos
El castigo condiciona la estrategia del equipo para el resto de la actividad. Por eso, la primera práctica libre estuvo enfocada en evaluar el rendimiento del auto y recopilar información para preparar la carrera.
Colapinto finalizó 17° en la sesión inicial, con un tiempo de 1:38.121 y un total de 22 vueltas. Su compañero Pierre Gasly terminó 15°, con un registro de 1:37.801. El mejor tiempo fue para Charles Leclerc, de Ferrari, quien giró en 1:36.052, por delante de Max Verstappen y Lando Norris.
Con la penalización confirmada, el objetivo del argentino será aprovechar las prácticas restantes y conseguir una buena clasificación el sábado. Aunque el resultado de esa sesión será importante para determinar su posición de partida, el retroceso impuesto por el reglamento condicionará su lugar en la grilla del domingo.
El cronograma completo de Colapinto en Austin
Viernes 23 de octubre
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Entrenamientos libres 1: 14:30.
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Entrenamientos libres 2: 18:00.
Sábado 24 de octubre
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Entrenamientos libres 3: 14:30.
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Clasificación: 18:00.
Domingo 25 de octubre
- Carrera del Gran Premio de Estados Unidos: 17:00.
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