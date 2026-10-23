Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos en Austin: por qué fue penalizado

Colapinto tendrá que remontar en el Gran Premio de Estados Unidos

El castigo condiciona la estrategia del equipo para el resto de la actividad. Por eso, la primera práctica libre estuvo enfocada en evaluar el rendimiento del auto y recopilar información para preparar la carrera.

Colapinto finalizó 17° en la sesión inicial, con un tiempo de 1:38.121 y un total de 22 vueltas. Su compañero Pierre Gasly terminó 15°, con un registro de 1:37.801. El mejor tiempo fue para Charles Leclerc, de Ferrari, quien giró en 1:36.052, por delante de Max Verstappen y Lando Norris.

Con la penalización confirmada, el objetivo del argentino será aprovechar las prácticas restantes y conseguir una buena clasificación el sábado. Aunque el resultado de esa sesión será importante para determinar su posición de partida, el retroceso impuesto por el reglamento condicionará su lugar en la grilla del domingo.

El cronograma completo de Colapinto en Austin

Viernes 23 de octubre

Entrenamientos libres 1: 14:30.

Entrenamientos libres 2: 18:00.

Sábado 24 de octubre

Entrenamientos libres 3: 14:30.

Clasificación: 18:00.

Domingo 25 de octubre