Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: días y horarios

¿Cómo le fue a Colapinto en el circuito de Austin?

El Circuito de las Américas representa un escenario conocido para Colapinto, que disputará allí su tercera participación. En 2024, cuando competía para Williams, terminó décimo y consiguió meterse en la zona de puntos.

En 2025, ya con Alpine, el argentino finalizó en el 17° lugar. Ahora intentará mejorar ese antecedente y encontrar respuestas después de un fin de semana complicado en Singapur, donde los problemas mecánicos le impidieron completar tanto la Sprint como la carrera principal.

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