Franco Colapinto eligió a su favorito para el Balón de Oro: "Un ejemplo..."
El piloto argentino de Alpine expresó su admiración por el capitán de la Selección Argentina y destacó su plena vigencia deportiva
En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto no sorprendió al revelar su favorito para el Balón de Oro 2026: LionelMessi, a quien no dudó en sindicar como merecedor del galardón que se entregará en Londres.
“Messi”, respondió sin titubeos. Luego explicó sus motivos: “Fue su último Mundial y la rompió. Metió muchísimos goles, ayudó a Argentina a llegar a la final y es un ídolo para todo el fútbol mundial. Creo que tuvo un gran año y se lo merece”.
El piloto argentino de 23 años se encuentra en plena consolidación dentro de la Fórmula1, y en los últimos meses su figura creció en el automovilismo internacional y también en el ámbito deportivo local, donde se lo considera una de las promesas más destacadas del país.
El pilarense destacó la vigencia del capitán argentino y su disciplina como ejemplo para el deporte: “Con la edad que tiene, su disciplina, es un ejemplo para el mundo del deporte, y si no es el mejor, tuvo uno de los mejores años entre todos los futbolistas”.
El joven piloto cerró la entrevista reafirmando su admiración por el máximo ganador en la historia del Balón de Oro: “Ojalá gane él. Soy uno de sus mayores fanáticos y, con todas las alegrías que nos dio, sería muy lindo que lo vuelva a ganar”.
La declaración de Colapinto se suma a una larga lista de figuras del deporte que reconocen la influencia de Messi más allá del fútbol. En un año donde ambos representan el talento argentino en escenarios internacionales, el vínculo entre automovilismo y fútbol vuelve a cruzarse bajo el mismo símbolo: la pasión por un ídolo que sigue inspirando generaciones.
Como se sabe, el Balón de Oro, organizado por la revista FranceFootball, reconoce al mejor futbolista del año y tendrá su ceremonia en Londres el próximo lunes. Messi, actual jugador del InterMiami, busca su noveno trofeo, tras haber ganado el último en 2023.
Entre los principales candidatos también figuran KylianMbappé, ErlingHaaland y JudeBellingham, aunque el argentino sigue siendo referencia por su rendimiento sostenido y su influencia global.
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