Franco Colapinto eligió a su favorito para el Balón de Oro: "Un ejemplo..."

La declaración de Colapinto se suma a una larga lista de figuras del deporte que reconocen la influencia de Messi más allá del fútbol. En un año donde ambos representan el talento argentino en escenarios internacionales, el vínculo entre automovilismo y fútbol vuelve a cruzarse bajo el mismo símbolo: la pasión por un ídolo que sigue inspirando generaciones.

Como se sabe, el Balón de Oro, organizado por la revista FranceFootball, reconoce al mejor futbolista del año y tendrá su ceremonia en Londres el próximo lunes. Messi, actual jugador del InterMiami, busca su noveno trofeo, tras haber ganado el último en 2023.

Entre los principales candidatos también figuran KylianMbappé, ErlingHaaland y JudeBellingham, aunque el argentino sigue siendo referencia por su rendimiento sostenido y su influencia global.