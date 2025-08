Franco Mastantuono ya está en España para sumarse al Real Madrid: cuándo lo presentan

El ex de River Plate seguirá los pasos de Di Stefano, pero no podrá entrenar con el equipo hasta que cumpla la mayoría de edad el próximo 14 de agosto momento en el que oficialmente será jugador del conjunto blanco. Xabi Alonso tiene grandes planes con el jugador que se espera que tenga presencia y rendimiento inmediato en el once. En ese momento se oficializará también con que dorsal jugará en la camiseta, aunque las opciones son bastante claras.