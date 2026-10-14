Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Sarmiento vs. River, por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. River por el Torneo Clausura.
Sarmiento y River se enfrentan este miércoles a las 19 en Junín para recuperar el cruce pendiente de la fecha 11 (Zona B) del Torneo Clausura. El partido se disputará en el estadio Eva Perón y contará con el arbitraje de Sebastían Zunino.
El conjunto de Núñez viene de vencer 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Núñez. A pesar del triunfo, los dirigidos por Leonardo Ponzio todavía están fuera de los primeros ocho puestos de su grupo, por lo que necesitan sumar de a tres para ingresar a la zona de playoffs.
Por su parte, el equipo de Facundo Sava llega entonado tras derrotar 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata. Con 19 puntos en la tabla, el "Verde" buscará hacerse fuerte en casa para asegurar su lugar en los octavos de final.
Formaciones de Sarmiento vs. River por el Torneo Clausura - Zona B
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Cómo ver EN VIVO Sarmiento vs. River por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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