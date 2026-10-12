Sarmiento vs. River, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Millonario" llega después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, resultado que le permitió recuperarse y volver a meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Sin embargo, el equipo de Leonardo Ponzio se encuentra fuera de los ocho primeros de la Zona B y sabe que debe ganar en tierras juninenses si quiere meterse en puestos de playoffs.