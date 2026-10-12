Sarmiento vs. River, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario" visita a Sarmiento en Junín con la obligación de ganar para meterse en los puestos de clasificación a los octavos de final del certamen doméstico.
Sarmiento y River se ponen al día este miércoles, desde las 19, cuando se midan por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Eva Perón de Junín, será televisado por TNT Sports.
El "Millonario" llega después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, resultado que le permitió recuperarse y volver a meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Sin embargo, el equipo de Leonardo Ponzio se encuentra fuera de los ocho primeros de la Zona B y sabe que debe ganar en tierras juninenses si quiere meterse en puestos de playoffs.
Del otro lado, el elenco comandado por Facundo Sava viene de vencer 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata y suma 19 unidades en la Zona B. El "Verde" buscará aprovechar la localía para sumar otros tres puntos, afianzarse en la pelea por la clasificación y dar un paso importante hacia los octavos de final del torneo.
El partido había sido reprogramado a pedido de River, debido a las convocatorias de futbolistas a sus respectivas selecciones. De esta manera, ambos equipos deberán afrontar un compromiso pendiente en plena recta decisiva de la fase regular, con la tabla de posiciones cada vez más ajustada y poco margen para dejar puntos en el camino.
Formaciones de Sarmiento vs. River por el Torneo Clausura - Zona B
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
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