VIDEO: La reacción de Óscar Córdoba al enterarse en directo de la muerte de Freddy Rincón

Pero uno de los momentos más desgarradores fue la reacción de Oscar Córdoba al enterarse sobre el fallecimiento de su amigo Rincón. “Es duro. Uno sentía una leve esperanza de que se recuperara. Colombia pierde un héroe y gana una leyenda”. En ese momento, el ex arquero se quebró y no pudo hablar, quedando al borde del llanto. Uno de los periodistas deportivos del programa, Carlos AntonioVélez, le dijo que lo entendía y le dio la palabra a otro de las estrellas de la Selección Colombia de los 90' Iván René Valenciano, pero el ‘bombardero’ no fue capaz de hablar.

Valenciano rompió en llanto y dejó en evidencia lo afectado que estaba por la partida de su amigo. De todas maneras, el ex delantero se despidió de él a con un sentido mensaje en Twitter. “Hasta siempre, Freddy Rincón! Te amo por siempre hermano. ¡Gracias por todo crack!”, escribió.

Embed Hasta siempre Freddy Rincón! Te amo por siempre hermano. ¡Gracias por todo crack! — Iván René Valenciano (@Ivan9Valenciano) April 14, 2022

Quienes compartieron el campo de juego con Freddy lo recuerdan por su potencia, velocidad y cualidades técnicas únicas,pero también por su alegría y lealtad con el círculo cercano.