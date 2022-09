Gabriel Arias terminó declarando en la comisaría: cuál fue la explicación de su reacción

La actitud del arquero también fue reprobada por el entrenador de Racing, Fernando Gago, quien aceptó que Arias "se equivocó, tuvo una actitud equivocada".

Gabriel Arias Racing Platense

Más tarde Arias aceptó su error en declaraciones televisivas al admitir que se hacía "cargo de la equivocación. Les pido perdón a los hinchas de Platense en general, pero hubo cuatro que se la pasaron insultando a mi familia desde que salimos al calentamiento previo y reaccioné como no debía", reconoció.

"Estuvieron constantemente insultando a mi familia", insistió Arias y siguió: “Es muy difícil la sociedad en la que estamos, que se tomen el trabajo de buscar los nombres de familiares… En el partido atacando, siendo muy hiriente, se pasan los límites y no lo aguanté más. Exploté con esas cuatro personas”.

“Pedirle disculpas a la gente de Platense, a mis compañeros, no fue una actitud correcta, me hago cargo pero no saben lo que me tocó pasar. Llegó un momento que no lo aguanté, fueron hirientes, buscan mucho lastimar”, se justificó Arias.

https://twitter.com/RacingManiacos/status/1571685563148779525 "FUERON HIRIENTES Y NO AGUANTÉ MÁS"



La explicación de Gabriel Arias de lo sucedido en el final del partido entre #Racing y #Platense.pic.twitter.com/5Ux834kErh — Racingmaníacos (@RacingManiacos) September 19, 2022