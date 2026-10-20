Gimnasia Mendoza vs. Platense, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" mendocino viene de perder ante Vélez y buscará recuperarse ante su gente para asentarse en los puestos de playoffs. Platense, en tanto, no tiene margen de error si quiere soñar con los octavos de final.
Gimnasia de Mendoza recibe a Platense este viernes, desde las 18.30, en el Víctor Antonio Legrotaglie, en el duelo que abre la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El conjunto mendocino buscará recuperarse tras la derrota por 1-0 ante Vélez en Liniers, donde cayó sobre el final luego del gol de Thiago Silvero. Pese al traspié, el equipo dirigido por Darío Franco se mantiene en la pelea por la clasificación a los octavos de final: suma 20 puntos y ocupa el sexto puesto de la Zona A, por lo que intentará hacerse fuerte ante su gente para consolidarse entre los ocho mejores.
Por su parte, Platense llega golpeado tras perder 1-0 frente a Lanús en Vicente López, por la decimotercera jornada del campeonato. El equipo comandado por Martín Palermo se ubica en la decimotercera posición con 11 puntos, por lo que está obligado a ganar si quiere mantener vivas las esperanzas de clasificar a la siguiente etapa del torneo a falta de tres fechas para que culmine la etapa regular.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Platense por el Torneo Clausura - Zona A
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
Horario y televisación
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Hora: 18.30.
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
- Árbitro: a confirmar
- VAR: a confirmar
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TV: TNT Sports.
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