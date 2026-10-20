Gimnasia Mendoza vs. Platense, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto mendocino buscará recuperarse tras la derrota por 1-0 ante Vélez en Liniers, donde cayó sobre el final luego del gol de Thiago Silvero. Pese al traspié, el equipo dirigido por Darío Franco se mantiene en la pelea por la clasificación a los octavos de final: suma 20 puntos y ocupa el sexto puesto de la Zona A, por lo que intentará hacerse fuerte ante su gente para consolidarse entre los ocho mejores.