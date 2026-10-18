Newell's vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" viene de caer con Gimnasia de Mendoza y buscará recuperarse ante su gente para asentarse en los puestos de playoffs.
Newell's recibe a Central Córdoba este lunes, desde las 19, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, en la continuidad de la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y será televisado en vivo por TNT Sports.
La "Lepra" viene de perder 1-0 ante Gimnasia de Mendoza y buscará recuperarse ante su gente para volver a sumar de a tres en el campeonato y asentarse en los puestos de playoffs. A falta de cuatro fechas para que termine la etapa regular, el conjunto rosarino ocupa el octavo lugar de la Zona A, el último que otorga un boleto a los octavos de final, con 17 unidades, por encima de Estudiantes.
Por su parte, Central Córdoba llega tras empatar 2-2 frente a Estudiantes y buscará una victoria como visitante que le permita salir del fondo de la tabla. Por este motivo, el "Ferroviario", que acumula ocho partidos sin ganar en el Clausura, necesita una victoria para cortar la mala racha y mantener vivas sus chances matemáticas de clasificarse a los octavos de final.
Formaciones de Newell's vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura
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Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Santiago Solari, Matías Cóccaro y Walter Mazzantti. DT: Frank Darío Kudelka.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, José Gómez, Alejandro Maciel, Juan Pablo Cáceres; Matías Vera, Lucas González; Luis Angulo, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
VAR: Fernando Echenique.
TV: TNT Sports.
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