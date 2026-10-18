Newell's vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

La "Lepra" viene de perder 1-0 ante Gimnasia de Mendoza y buscará recuperarse ante su gente para volver a sumar de a tres en el campeonato y asentarse en los puestos de playoffs. A falta de cuatro fechas para que termine la etapa regular, el conjunto rosarino ocupa el octavo lugar de la Zona A, el último que otorga un boleto a los octavos de final, con 17 unidades, por encima de Estudiantes.