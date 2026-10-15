Gimnasia venció sobre la hora a Huracán y es uno de los líderes de la Zona B del Torneo Clausura 2026
En el partido que abrió la fecha 13, el "Lobo" se impuso 2-1 y alcanzó la cima compartida con Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors.
Gimnasia de La Plata logró una victoria clave por 2 a 1 en su visita a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, que le sirvió para alcanzar momentáneamente la cima de su zona.
El conjunto dirigido por Ariel Pereyra golpeó de entrada con un tanto tempranero de Nacho Fernández en el inicio de la etapa inicial, aunque en el complemento el "Globo" logró nivelar las acciones a través de un penal ejecutado por Jordy Caicedo.
Cuando el trámite parecía encaminarse al empate definitivo, Germán Conti emergió sobre el epílogo del partido para darle los tres puntos al equipo platense.
Con este resultado, el "Lobo" alcanzó las 22 unidades y se subió transitoriamente a lo más alto de la Zona B junto a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, que aún deben disputar sus respectivos compromisos. Por su parte, el elenco conducido por Diego Martínez quedó relegado al sexto puesto del grupo con 19 puntos.
Formaciones de Huracán vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Horario y televisación
- Hora: 20:00.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
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