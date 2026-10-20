Gimnasia vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Con ambos equipos peleando en la parte alta de la Zona B, el "Lobo" recibe a Sarmiento con el objetivo de sumar de a tres y quedar más cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.
Gimnasia recibe a Sarmiento este viernes, desde las 18, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro contará con la transmisión de ESPN Premium y será clave para ambos equipos, que pelean en la parte alta de la tabla y buscarán sumar de a tres para acercarse a la clasificación a los playoffs.
El "Lobo" llega tras vencer 2-1 a Huracán como visitante y buscará prolongar su buen momento para afianzarse entre los primeros puestos de la zona. Con 22 puntos, el conjunto platense se encuentra en el cuarto lugar y tendrá la oportunidad de dar otro paso hacia la siguiente ronda ante su público.
Por su parte, Sarmiento viene de empatar 1-1 frente a Barracas Central y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. El equipo de Junín suma 21 unidades y ocupa el quinto puesto, por lo que una victoria en el Bosque le permitiría soñar con la clasificación a los octavos de final del torneo doméstico.
Formaciones de Gimnasia vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Horario y televisación
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Hora: 18.00.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: ESPN Premium.
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