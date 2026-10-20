Gimnasia vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Gimnasia recibe a Sarmiento este viernes, desde las 18, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro contará con la transmisión de ESPN Premium y será clave para ambos equipos, que pelean en la parte alta de la tabla y buscarán sumar de a tres para acercarse a la clasificación a los playoffs.