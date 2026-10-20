Tigre vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Con ambos equipos fuera de los playoffs, el duelo en el José Dellagiovanna se presenta como trascendental para las aspiraciones del "Matador" y Atlético Tucumán.
Tigre y Atlético Tucumán juegan este viernes, desde las 21.15, en el estadio José Dellagiovanna, en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El "Matador" viene de igualar 2-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, en un partido que logró empatar sobre el final. Con ese resultado, el equipo dirigido por Diego Dabove, que encadena una racha negativa de siete partidos sin triunfos en el certamen, suma 13 puntos y se encuentra en la undécima posición de la Zona B, por lo que necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores y avanzar a los octavos de final.
Por su parte, Atlético Tucumán llega tras caer 3-2 ante Rosario Central en el Monumental José Fierro, resultado que le impidió acercarse a los puestos de clasificación. De esta manera, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni buscará recuperarse en Victoria para cortar la racha adversa y acercarse a los puestos de playoffs, ya que hasta el momento se ubica en el décimo puesto, con 14 unidades, a cinco del último cupo para los octavos de final.
Formaciones de Tigre vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Horario y televisación
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Hora: 21.15.
Estadio: José Dellagiovanna.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: TNT Sports.
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