Tigre vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Matador" viene de igualar 2-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, en un partido que logró empatar sobre el final. Con ese resultado, el equipo dirigido por Diego Dabove, que encadena una racha negativa de siete partidos sin triunfos en el certamen, suma 13 puntos y se encuentra en la undécima posición de la Zona B, por lo que necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores y avanzar a los octavos de final.