Huracán vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Globo" viene de caer por 2-0 ante Barracas Central, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas. Pese a la derrota, el equipo dirigido por Diego Martínez se mantiene con 19 puntos en la Zona B y buscará recuperarse ante su gente para sostenerse en los puestos de clasificación a los octavos de final.