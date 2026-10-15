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Huracán vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Globo", que viene de perder frente a Barracas Central, intentará recuperarse ante Gimnasia en el inicio de la fecha 13 del torneo.

Huracán y Gimnasia se miden en Parque Patricios. 

Huracán y Gimnasia se miden en Parque Patricios. 

Huracán recibe a Gimnasia de La Plata este jueves, desde las 20, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 13 de la Zona B Torneo Clausura. El encuentro, que abre una nueva jornada del campeonato, será televisado por TNT Sports.

El "Globo" viene de caer por 2-0 ante Barracas Central, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas. Pese a la derrota, el equipo dirigido por Diego Martínez se mantiene con 19 puntos en la Zona B y buscará recuperarse ante su gente para sostenerse en los puestos de clasificación a los octavos de final.

Por su parte, el "Lobo", que suma seis partidos invictos en el torneo doméstico, llega tras empatar 1-1 con Atlético Tucumán y acumula cuatro igualdades consecutivas. El conjunto platense también suma 19 unidades y necesita volver al triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs.

En el último enfrentamiento entre ambos, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, Huracán goleó 3-0 a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Ignacio Campo, Lucas Blondel y Jordy Caicedo marcaron los tantos del Globo, que buscará repetir aquella actuación.

Formaciones de Huracán vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B

  • Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
  • Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.

Horario y televisación

  • Hora: 20:00.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
  • Árbitro: A confirmar.
  • VAR: A confirmar.
  • TV: TNT Sports.

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