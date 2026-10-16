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Ilusión en la Bombonera: Boca venció a Talleres por 2-1 y ratifica su buen momento

Ilusión en la Bombonera: Boca venció a Talleres por 2-1 y ratifica su buen momento
Ilusión en la Bombonera: Boca venció a Talleres por 2-1 y ratifica su buen momento
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El Xeneize, que enfoca todos sus cañones a la revancha con Vasco da Gama, se impuso ante Talleres y volvió a la victoria en el plano local.

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En una noche cargada de emociones y con La Bombonera como escenario, Boca logró un triunfazo de carácter al vencer 2-1 a Talleres de Córdoba en el marco de la 13° jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de la Ribera, que presentó una alineación alternativa reservando titulares para el choque continental de la próxima semana ante Vasco da Gama, supo sobreponerse a la adversidad y terminó festejando ante su gente.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Xeneize. Talleres madrugó al dueño de casa con una buena combinación ofensiva que le permitió ponerse en ventaja durante la primera mitad, aprovechando desatenciones en la zaga de un conjunto local que buscaba acomodarse en la cancha.

Sin embargo, Boca lo empató rápidamente y la postura del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena cambió rotundamente en el segundo complemento.

Con mayor empuje y el ingreso de piernas frescas desde el banco de suplentes, Boca acorraló a la visita en su campo. Finalmente, el elenco de la Ribera coronó la remontada con una gran definición de Leonel Flores que desató el delirio en los escalones del estadio.

Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Finalizó el partido: Boca se impuso por 2-1 en la fecha 13 del Torneo Clausura

Leo Flores puso en ventaja a Boca: ahora, el Xeneize gana 2-1

Terminó el primer tiempo: por ahora, todo igualado en la Bombonera

Merentiel le dio un pronto empate a Boca

Talleres abrió el marcador con un golazo de Galarza

Con un derechazo desde afuera del área, el jugador de T rompió el arco xeneize y puso en ventaja a su equipo.

Comenzó el duelo entre Boca y Talleres

Cómo llegan Boca y Talleres a este duelo

De cara al encuentro, el "Xeneize" buscará recuperarse en el campeonato local después de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que la próxima semana disputará la revancha en Brasil con la obligación de revertir el resultado para continuar en carrera en el certamen continental.

En el plano local, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de igualar 2-2 ante Instituto y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea dentro de la Zona A. Además, si consigue los tres puntos, llegará a las 54 unidades en la Tabla Anual y quedará como líder provisional, al menos hasta que juegue Independiente Rivadavia, que actualmente encabeza la clasificación con 52 puntos.

Por su parte, Talleres necesita sumar para mejorar su posición en la Zona A y llegar con mayor confianza a la recta decisiva del campeonato. En el Clausura, el conjunto cordobés viene de empatar con Independiente en el Mario Alberto Kempes y se ubica en la última posición de su zona, con nueve unidades.

Formaciones de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • VAR: José Carreras.
  • TV: TNT Sports.

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