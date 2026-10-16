Ilusión en la Bombonera: Boca venció a Talleres por 2-1 y ratifica su buen momento

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Finalizó el partido: Boca se impuso por 2-1 en la fecha 13 del Torneo Clausura
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Formaciones de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
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En una noche cargada de emociones y con La Bombonera como escenario, Boca logró un triunfazo de carácter al vencer 2-1 a Talleres de Córdoba en el marco de la 13° jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de la Ribera, que presentó una alineación alternativa reservando titulares para el choque continental de la próxima semana ante Vasco da Gama, supo sobreponerse a la adversidad y terminó festejando ante su gente.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el Xeneize. Talleres madrugó al dueño de casa con una buena combinación ofensiva que le permitió ponerse en ventaja durante la primera mitad, aprovechando desatenciones en la zaga de un conjunto local que buscaba acomodarse en la cancha.
Sin embargo, Boca lo empató rápidamente y la postura del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena cambió rotundamente en el segundo complemento.
Con mayor empuje y el ingreso de piernas frescas desde el banco de suplentes, Boca acorraló a la visita en su campo. Finalmente, el elenco de la Ribera coronó la remontada con una gran definición de Leonel Flores que desató el delirio en los escalones del estadio.
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