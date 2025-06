Juan Román Riquelme habló tras la eliminación de Boca: "Sensación rara"

El presidente xeneize no dudó en calificar a Boca como “el club más grande del mundo”, una afirmación que repitió con énfasis durante la charla. “Siempre tengo la ilusión de que vamos a pasar, por más que enfrentemos a potencias del mundo. Confío mucho en los jugadores que tenemos, en la gente. Los chicos demostraron que lo pueden hacer porque contra Benfica merecían ganar el partido”, sostuvo.

El análisis de Riquelme sobre el partido ante el Bayern Múnich también fue minucioso: “Contra el Bayern en el primer tiempo ellos fueron superiores, en la segunda parte cuando empatamos parecía que lo íbamos a ganar. Te queda esa sensación rara. Hay que seguir y mirar para adelante”.

“Uno siempre cree que va a ganar, sabíamos que teníamos que marcar muchos goles. Los chicos el día anterior no paraban de decir que iban a ganar y marcar muchos goles, a ver si el Bayern le podía ganar al Benfica, había mucha ilusión”. Sin embargo, el desarrollo del torneo presentó obstáculos inesperados. Como el último encuentro frente a Auckland City donde el partido se interrumpió durante 40 minutos por la tormenta eléctrica, lo que alteró el ritmo y el ánimo del equipo. “Tuvimos que ir al vestuario y cuando volvemos a salir el partido del Bayern ante Benfica había terminado, entonces es difícil volver a jugar con esa ilusión que uno tenía”, relató.

El análisis de las jugadas puntuales ante el equipo de Nueva Zelanda también ocupó un lugar central en la reflexión de Riquelme. “Pegamos dos tiros en el travesaño, el de Merentiel era un gran gol con el arquero que se queda parado, el de Palacios era un gran gol y pega en el travesaño y si no veo mal, el rebote le iba a quedar a Cavani y le pega en la espalda al arquero y le queda en las manos”. Para Riquelme, el equipo “merecía ganar, han hecho cosas muy buenas, no es fácil jugar contra un equipo que está todo metido atrás, que vos ya sabes el resultado del otro partido, creo que los chicos lo han intentado de la mejor manera, queríamos ganar y no pudimos”.

Pero el pasaje más caliente del presidente de Boca fue cuando le respondió a D'Onofrio, que en un evento que organizó River antes de enfrentar al Inter de Milán, partido que terminó con la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo, había recordado una frase de Mauricio Macri: "Alguien dijo -en referencia a Macri- que quien perdiera la final de 2018 iba a tardar 20 años en recuperarse. Bueno, ellos no ganaron nada desde ese momento".

Y Román no desaprovechó la oportunidad: "Solamente opino de mi club, sé las reglas del juego, del otro lado tapan todo y acá hablan siempre cosas negativas. No pasa nada, estamos felices de estar acá, nos hace muy fuertes y si hablan de Boca todo el día, es porque es demasiado grande, por más que a D'Onofrio le moleste. Boca demostró ser el club más grande del mundo para mí..., de Sudamérica seguro y lo demostró en el mundial de clubes".

Y recordó: "Tenemos que pensar en nuestro club. Tuvimos la suerte de volver en diciembre de 2019 y en el fútbol argentino somos el club que más títulos ganó, pero eso no nos da tranquilidad ni comodidad, tenemos el deseo grande de volver a ganar, trabajamos día a día para lograrlo, confiamos en los jugadores y el cuerpo técnico, no nos podemos conformar. El hincha de Boca tiene que estar contento, los jugadores tienen que estar contentos y nosotros queremos volver a salir campeones, las reglas son muy claras".

Por otro lado, se refirió a la posible llegada de Leandro Paredes, pero no hubo anuncios rimbombantes: "De Paredes ya hablé cuando llegué acá. Ya saben la relación que tengo con él y tiene las puertas abiertas del club. Tengo una relación muy linda con él, pero mucho más que eso hoy no puedo comunicar", dijo.

Y sobre las posibles salidas de jugadores como Marcos Rojo o Sergio Romero tampoco quiso entrar en detalles: "Nosotros sabemos que tenemos que volver, vuelvo a repetir que el entrenador tiene muchas cosas buenas y cosas para mejorar. Cuando volvamos a Buenos Aires nos sentaremos con él y veremos qué decisiones se van a tomar. Pero eso de que se habló con alguien es mentira".

Riquelme también se refirió a la relación con la hinchada, a la que definió como “increíble”. “Vivimos cosas maravillosas, el momento que vivimos caminando desde Parque Lezama a la Bombonera fue único, no sé si se va a volver a repetir o vivir, fue increíble, mostrarle tanto amor al club acá estamos, lo queremos cuidar, es maravilloso, el hincha de Boca es increíble”. El dirigente rememoró la caminata junto a los hinchas y la definió como un “momento inolvidable” en épocas álgidas por la suspensión de las elecciones. “Estamos orgullosos de ser bosteros y ser hinchas de Boca”, afirmó. La conexión con la gente se percibe como un rasgo distintivo del club: “El mundo del fútbol se sorprende de los hinchas nuestros y para nosotros es normal”.

“El hincha de Boca es lo más grande que hay. Es increíble y creo que nos tenemos que sentir orgullosos”, sintetizó Riquelme, quien, a pesar de la eliminación, transmitió un mensaje de optimismo y pertenencia. El ciclo continúa y la expectativa por los próximos desafíos mantiene viva la llama de la ilusión en el club de la Ribera.