La confesión de Pep Guardiola tras el estreno soñado del Diablito Echeverri con gol incluido

“Estuvimos buscando un gol más hasta el final, sabíamos que lo necesitábamos para terminar arriba. Faltó uno solo”, expresó Guardiola en la conferencia posterior al partido. No obstante, enseguida cambió el foco y destacó el rendimiento del ex River, quien tuvo su primera titularidad y no desaprovechó la oportunidad.

"HIZO UN GOL FANTÁSTICO: EL TIRO LIBRE FUE REALMENTE MUY BUENO" atención a los elogios de Pep Guardiola para el Diablito Echeverri y una anécdota que ahora es tendencia...



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2025

“Tiene talento puro, puede jugar por dentro o por fuera, entiende el juego y trabaja duro. Se queda después de los entrenamientos pateando tiros libres. Lo que hizo hoy no fue casualidad”, afirmó sobre el joven de 19 años.

El mediocampista argentino fue protagonista en los 45 minutos que disputó antes de salir por una molestia en el tobillo. En ese breve lapso, no solo anotó el segundo tanto de su equipo, sino que mostró una gran lectura del juego y capacidad de asociación. Su actuación fue uno de los aspectos más celebrados por los hinchas y la prensa británica.

El City ya está clasificado a octavos, pero deberá jugarse el liderato del grupo frente a Juventus, con la presión de no haber cerrado la fase de grupos como deseaban. En ese contexto, Guardiola empieza a recuperar piezas clave como Rodri, a quien considera “el mejor del mundo en su posición”, y a sumar nuevas variantes como Echeverri, que con cada aparición gana terreno en la consideración del técnico.

Mientras tanto, el “Diablito” empieza a escribir su propia historia en Europa. Su gol, su personalidad y la confianza que le demuestra Guardiola lo convierten en una de las notas más destacadas del Mundial de Clubes. Aun en medio de la exigencia permanente del DT, el argentino parece estar listo para asumir un rol protagónico en el equipo más competitivo del continente.