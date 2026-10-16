La emotiva reacción de Lautaro Martínez al festejo de un combatiente de Malvinas

El gol agónico que quedó en la memoria de Lautaro

El cabezazo del Toro llegó a los 92 minutos y terminó de sellar la remontada argentina frente a Inglaterra. Con el paso del tiempo, el atacante tomó dimensión de lo que había significado aquella conquista para los hinchas. “Va a quedar en el recuerdo para toda la vida”, afirmó sobre el tanto que se convirtió en uno de los momentos destacados de la campaña mundialista.

El delantero reconoció que, por la intensidad del partido y la cercanía de la final, inicialmente no fue plenamente consciente de la trascendencia de su gol. “No era consciente del gol que había hecho”, recordó. Después, al regresar y cruzarse con hinchas argentinos, comprendió el impacto que había generado: “La gente me agradecía por lo que significó ese gol y ahí me di cuenta del peso”.