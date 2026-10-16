La emotiva reacción de Lautaro Martínez al festejo de un combatiente de Malvinas
l delantero de la Selección Argentina revivió el cabezazo que selló la remontada en las semis del Mundial 2026 y explicó por qué tuvo un significado especial.
autaro Martínez volvió a emocionarse al recordar uno de los momentos más importantes de la Selección Argentina en el Mundial 2026. A tres meses de la semifinal ante Inglaterra, el delantero recordó el gol agónico que selló la remontada del equipo nacional y el impacto que tuvo en los excombatientes de la Guerra de Malvinas.
En una entrevista con AFA Studio, el atacante del Inter de Milán explicó que el partido se vivió de una manera diferente por la historia que une a ambos países y destacó el valor simbólico que tuvo aquella victoria para los argentinos.
El mensaje de Lautaro Martínez a los excombatientes de Malvinas
El autor del tanto decisivo reconoció que el reconocimiento de los veteranos fue uno de los aspectos que más lo conmovieron después del encuentro: “Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol. Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último periodo”, expresó.
Lautaro también destacó la influencia de los excombatientes en el espíritu de lucha que caracteriza al equipo nacional. “Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar”, agregó.
El delantero reconoció que, aunque se trataba de un partido de fútbol, la carga histórica le otorgó una dimensión diferente al enfrentamiento. “Delante de las cámaras nos teníamos que comportar de manera distinta porque es un partido de fútbol pero dentro nuestro no era un partido como los otros. Era especial por todo lo que es la historia”, explicó. Y resumió el sentimiento con una frase contundente: “Lo de las Malvinas era un condimento especial”.
El gol agónico que quedó en la memoria de Lautaro
El cabezazo del Toro llegó a los 92 minutos y terminó de sellar la remontada argentina frente a Inglaterra. Con el paso del tiempo, el atacante tomó dimensión de lo que había significado aquella conquista para los hinchas. “Va a quedar en el recuerdo para toda la vida”, afirmó sobre el tanto que se convirtió en uno de los momentos destacados de la campaña mundialista.
El delantero reconoció que, por la intensidad del partido y la cercanía de la final, inicialmente no fue plenamente consciente de la trascendencia de su gol. “No era consciente del gol que había hecho”, recordó. Después, al regresar y cruzarse con hinchas argentinos, comprendió el impacto que había generado: “La gente me agradecía por lo que significó ese gol y ahí me di cuenta del peso”.
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