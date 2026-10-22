La FIFA confirmó que Estados Unidos será la sede del primer Mundial de Clubes femenino

La decisión fue adoptada formalmente durante la última reunión del Consejo de la FIFA celebrada en Zúrich, Suiza. En la misma cumbre, el ente rector aprobó la asignación de 2,5 millones de dólares para cada federación miembro participante en el Mundial Femenino Brasil 2027, equiparando de esta manera los montos percibidos por los varones en la Copa del Mundo 2026. Del mismo modo, se garantizó que las futbolistas recibirán las mismas condiciones logísticas y de servicios que sus pares masculinos.