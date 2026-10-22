La FIFA confirmó que Estados Unidos será la sede del primer Mundial de Clubes femenino
El certamen inaugural se disputará del 5 al 30 de enero de 2028 con la participación de 16 equipos. Además, el organismo equiparó los premios económicos con los del torneo masculino.
Estados Unidos volverá a ser el epicentro del fútbol mundial de clubes. La FIFA confirmó este jueves de manera oficial que el país norteamericano albergará la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina, un certamen histórico que se disputará del 5 al 30 de enero de 2028. La elección llega tras el antecedente reciente de la organización del torneo masculino en 2025, el cual consagró al Chelsea como campeón.
La decisión fue adoptada formalmente durante la última reunión del Consejo de la FIFA celebrada en Zúrich, Suiza. En la misma cumbre, el ente rector aprobó la asignación de 2,5 millones de dólares para cada federación miembro participante en el Mundial Femenino Brasil 2027, equiparando de esta manera los montos percibidos por los varones en la Copa del Mundo 2026. Del mismo modo, se garantizó que las futbolistas recibirán las mismas condiciones logísticas y de servicios que sus pares masculinos.
La FIFA confirmó que Estados Unidos será la sede del primer Mundial de Clubes femenino
El torneo contará inicialmente con 19 equipos procedentes de las seis confederaciones, los cuales se reducirán a 16 tras una fase de repesca. El periodo de clasificación abarca un ciclo de cuatro años, contemplando las temporadas comprendidas entre 2024 y 2027 en las máximas competiciones continentales. La distribución de plazas quedó conformada de la siguiente manera:
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UEFA (Europa): 6 equipos.
CONMEBOL (Sudamérica): 3 equipos.
CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe): 3 equipos.
AFC (Asia): 3 equipos.
CAF (África): 3 equipos.
OFC (Oceanía): 1 equipo.
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Hasta la fecha, la lista de instituciones con boleto asegurado incluye a potencias internacionales como el Barcelona (España), Arsenal (Inglaterra), Club América Femenil (México), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang Women's FC (RPDC), Corinthians (Brasil) y Wuhan Jiangda WFC (China). En forma paralela, la FIFA anunció cambios en el calendario de la segunda edición de la Copa de Campeones Femenina, cuyos encuentros decisivos se mudarán al nuevo Nu Stadium, la flamante casa del Inter Miami.
Las semifinales quedaron programadas de la siguiente manera: el Club América Femenil se medirá ante el vencedor de la repesca intercontinental el martes 26 de enero de 2027, mientras que el FC Barcelona Femení hará lo propio frente al campeón de la actual edición de la Copa Libertadores Femenina el miércoles 27 de enero. El partido por el tercer puesto y la gran final se disputarán en una doble jornada conjunta el domingo 31 de enero de 2027.
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