La reflexión se produjo en una ceremonia en la que Messi recibió una de las distinciones más importantes de su carrera fuera de las canchas. El argentino estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo y fue ovacionado al subir al escenario para aceptar el galardón de manos de la princesa Leonor.

¿Por qué Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026?

El jurado reconoció al rosarino por su extraordinaria trayectoria deportiva, sus conquistas y su compromiso solidario. Entre los argumentos también se destacaron su humildad, constancia y respeto por el juego colectivo. La distinción valoró, además, su labor para promover el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

Messi sumó así un nuevo reconocimiento internacional a una carrera que incluye títulos con el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Inter Miami y la Selección Argentina, con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022. La referencia de Garton Ash aportó una perspectiva diferente a la jornada: mientras el futbolista era homenajeado por sus logros individuales, su figura también sirvió para ilustrar la importancia del trabajo en equipo.