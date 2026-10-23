La frase sobre Lionel Messi que se robó las miradas durante los Premios Princesa de Asturias
Un historiador británico citó al fútbol y al capitán argentino durante su discurso en Oviedo para explicar por qué el éxito necesita combinar el talento individual con el trabajo colectivo.
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, pero su presencia en la ceremonia dejó otro momento destacado: una inesperada referencia durante el discurso de uno de los demás galardonados. El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash recurrió al fútbol para compartir una reflexión sobre el talento, el trabajo en equipo y los desafíos de Europa.
Durante el acto celebrado este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, España, el ganador del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales puso al deporte como ejemplo de una combinación necesaria para alcanzar grandes objetivos.
“La lección que el fútbol ofrece a Europa es que el éxito requiere tanto del genio individual como de un sofisticado trabajo en equipo”, expresó Garton Ash, en una frase que tuvo a Messi como referencia en una jornada especial para el futbolista argentino.
La reflexión sobre Messi y el trabajo en equipo
La mención puso en primer plano una de las características que marcaron la trayectoria del capitán de la Selección Argentina: su capacidad individual para resolver partidos y su participación en equipos que consiguieron títulos en distintas competiciones.
El planteo de Garton Ash fue más allá de las cualidades de una figura. El historiador utilizó el fútbol como una metáfora para explicar que el talento individual, por extraordinario que sea, necesita complementarse con una estructura colectiva para alcanzar el éxito.
La reflexión se produjo en una ceremonia en la que Messi recibió una de las distinciones más importantes de su carrera fuera de las canchas. El argentino estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo y fue ovacionado al subir al escenario para aceptar el galardón de manos de la princesa Leonor.
¿Por qué Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026?
El jurado reconoció al rosarino por su extraordinaria trayectoria deportiva, sus conquistas y su compromiso solidario. Entre los argumentos también se destacaron su humildad, constancia y respeto por el juego colectivo. La distinción valoró, además, su labor para promover el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.
Messi sumó así un nuevo reconocimiento internacional a una carrera que incluye títulos con el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Inter Miami y la Selección Argentina, con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022. La referencia de Garton Ash aportó una perspectiva diferente a la jornada: mientras el futbolista era homenajeado por sus logros individuales, su figura también sirvió para ilustrar la importancia del trabajo en equipo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario