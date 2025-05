La indirecta de Ancelotti en Real Madrid al Barcelona por el Mundial de Clubes: "Será el último..."

"El hecho de poder ganarla, de estar cerca, explica muy bien lo que va a ser el partido. Los dos equipos se juegan mucho. Si ellos ganan tienen más probabilidad que nosotros, pero si ganamos, LaLiga se abre y todo puede pasar en los tres últimos partidos", expresó el entrenador italiano ante los periodistas.

Dejando de lado los rumores sobre su continuidad en el equipo, el DT aprovechó la ocasión para lanzar una picante indirecta a su clásico rival.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1921213637919994208?t=oJaYYRLceuHm4OulakpvKg&s=19&partner=&hide_thread=false @MrAncelotti

Rueda de prensa RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2025

"Será el último clásico de la temporada porque el Barcelona no hace el Mundial de Clubes", aseguró Ancelotti, que provocó la risa de todos los que se encontraban presentes en el lugar.

"La luna de miel con este club no se acaba, sigue y seguirá para siempre. El Real Madrid, como ha sido el Milan antes, son equipos que se quedan en el corazón más que otros. Es normal por el tiempo pasado aquí y por sentirme muy bien”, aseguró el italiano.

“Como entrenador no sé si seguirá, pero como todas las relaciones al principio hay mucha pasión y cuando baja sube el cariño. La luna de miel con el Real Madrid va a ser hasta el último día de mi vida", agregó.

Por último, Ancelotti no se animó a señalarse como el DT que mejor representa la imagen del Real Madrid. "Esto no lo sé, el Real Madrid es un club especial que merece una actitud especial del entrenador y de todos los que trabajan aquí. Es lo que siempre he intentado hacer cada día".