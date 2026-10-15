La Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia ya tiene fecha confirmada

El cruce entre el conjunto albirrojo y la escuadra mendocina quedó programado para el viernes 13 de noviembre. El encuentro se disputará en la antesala de la fecha FIFA de fin de año y justo en el fin de semana posterior a la finalización de la etapa regular del Torneo Clausura, competencia en la que ambos equipos continúan luchando por sus respectivos objetivos en la tabla.