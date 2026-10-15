La Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia ya tiene fecha confirmada
El Pincha y la Lepra mendocina chocarán el próximo 13 de noviembre por el título nacional, tras la reprogramación oficial informada por la organización.
La agenda del fútbol argentino sumó un compromiso decisivo de cara al cierre del calendario oficial. Tras la suspensión que postergó su realización meses atrás, la organización de la Copa Argentina ratificó este jueves la fecha definitiva para la disputa de la Supercopa Argentina 2026, el certamen nacional que enfrentará a Estudiantes de La Plata y a Independiente Rivadavia de Mendoza.
El cruce entre el conjunto albirrojo y la escuadra mendocina quedó programado para el viernes 13 de noviembre. El encuentro se disputará en la antesala de la fecha FIFA de fin de año y justo en el fin de semana posterior a la finalización de la etapa regular del Torneo Clausura, competencia en la que ambos equipos continúan luchando por sus respectivos objetivos en la tabla.
La Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia ya tiene fecha confirmada
IMPORTANTE: Confirmado: Boca jugará la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná
El cuadro dirigido por Alexander "Cacique" Medina accedió a esta definición tras coronarse en la última edición del Trofeo de Campeones, donde superó a Platense en la final disputada en San Nicolás. Por su parte, la alineación conducida por Alfredo Berti obtuvo su boleto histórico a este choque decisivo tras quedarse con la Copa Argentina 2025 al vencer en la jornada final a Argentinos Juniors.
De esta manera, tanto el elenco platense como el cuadro cuyano ya conocen el día exacto en el que saldrán a buscar una nueva estrella para sus vitrinas. En los próximos días, las autoridades de la AFA y la organización del torneo darán a conocer la sede neutral asignada para el evento, el horario del puntapié inicial y la terna arbitral designada para impartir justicia.
Todos los ganadores de la Supercopa Argentina
- 2012: Arsenal 0 (4) - 0 (3) Boca Juniors (en San Fernando del Valle de Catamarca)
- 2013: Vélez Sarsfield 1 - 0 Arsenal (en La Punta)
- 2014: Huracán 1 - 0 River Plate (en San Juan)
- 2015: San Lorenzo 4 - 0 Boca Juniors (en Córdoba)
- 2016: Lanús 3 - 0 River Plate (en La Plata)
- 2017: River 2 - 0 Boca Juniors (en Mendoza)
- 2018: Boca 0 (6) - 0 (5) Rosario Central (en Mendoza)
- 2019: River 5 - 0 Racing Club (en Santiago del Estero)
- 2022: Boca 3 - 0 Patronato (en Santiago del Estero)
- 2023: River 2 - 1 Estudiantes de La Plata (en Córdoba)
- 2024: Vélez Sarsfield 2 - 0 Central Córdoba (en Rosario)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario