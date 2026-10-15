Confirmado: Boca jugará la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná
La Conmebol ratificó al mítico estadio de Río de Janeiro como la sede para la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, tras días de incertidumbre por medidas judiciales en Brasil.
Se terminó la novela en torno al escenario internacional. Tras varios días de idas y vueltas marcados por disputas en los tribunales de Río de Janeiro, la Conmebol le confirmó oficialmente a la directiva de Boca que el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 frente a Vasco da Gama se disputará en el mítico estadio Maracaná el próximo martes 20 de octubre.
El choque de vuelta estuvo en duda debido a un conflicto legal entre la dirigencia del club carioca y el consorcio Fla-Flu, administrador del recinto. Vasco había obtenido un fallo favorable de la justicia local el 9 de octubre, el cual fue suspendido al día siguiente por una cautelar planteada por los administradores bajo el argumento del estado del césped y la agenda de eventos.
Finalmente, el 13 de octubre la Justicia de Río restableció el permiso para el uso del escenario, descartando la posibilidad de mudar el encuentro al Estadio Defensores del Chaco en Asunción, alternativa que la entidad sudamericana barajaba ante un eventual bloqueo judicial.
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Con las 70.000 localidades completamente agotadas por la parcialidad local, el ente rector del fútbol sudamericano dio por cerrado el tema operativo para ratificar la sede original. De esta forma, el plantel comandado por Rodolfo Arruabarrena puede enfocar su preparación exclusivamente en el aspecto futbolístico, sabiendo de antemano el ambiente hostil que le esperará en territorio brasileño.
El conjunto xeneize retornará al coloso de Río de Janeiro con la premisa de revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera. Para acceder a la gran final del certamen continental, el elenco de la Ribera necesitará un triunfo histórico en una cancha cargada de recuerdos y mística para el fútbol sudamericano.
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