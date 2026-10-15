Confirmado: Boca jugará la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná

El choque de vuelta estuvo en duda debido a un conflicto legal entre la dirigencia del club carioca y el consorcio Fla-Flu, administrador del recinto. Vasco había obtenido un fallo favorable de la justicia local el 9 de octubre, el cual fue suspendido al día siguiente por una cautelar planteada por los administradores bajo el argumento del estado del césped y la agenda de eventos.