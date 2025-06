Lionel Messi y un mensaje sincero para Cristiano Ronaldo: "Lo admiro mucho"

Embed "TENGO MUCHA ADMIRACIÓN POR LA CARRERA DE CRISTIANO RONALDO"



✍ Lionel Andrés Messi.#FútbolTotal pic.twitter.com/V2OHTL83AF — DSPORTS (@DSports) June 20, 2025

La rivalidad Messi-Ronaldo fue una de las más intensas y seguidas de la historia del deporte. Comenzó formalmente en 2009, cuando el Barcelona del rosarino venció al Manchester United del portugués en la final de la Champions League. Desde entonces, ambos se enfrentaron infinidad de veces en los clásicos españoles, lucharon por títulos y coparon cada entrega del Balón de Oro.

“Fuera de la cancha no somos amigos, pero siempre hubo mucho respeto. Él tuvo una carrera impresionante y sigue compitiendo en el más alto nivel. No hay nada raro entre nosotros, simplemente es como tiene que ser”, añadió Messi. Y aunque aclaró que no mantienen una relación cercana, valoró lo que cada uno representó para el otro en la historia reciente del fútbol.

Semanas antes, fue Cristiano quien sorprendió al hablar de Messi en buenos términos. “Recuerdo que en las galas, él no hablaba inglés y yo le traducía. Compartimos el escenario durante muchos años. Fuimos rivales, sí, pero con respeto”, había dicho el delantero portugués, que aún continúa en competencia con la Selección de Portugal.

El intercambio de elogios entre ambos astros fue recibido con entusiasmo por los fanáticos de ambos lados. En un deporte donde muchas veces se busca confrontar ídolos, el gesto de ambos se leyó como un ejemplo de grandeza. Más allá de quién gane más títulos o marque más goles, el respeto entre dos leyendas parece ser el verdadero triunfo.