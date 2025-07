Lionel Scaloni visitó a Franco Colapinto en Bélgica: el emocionante mensaje de Alpine

Durante su visita al circuito, Scaloni trazó un interesante paralelismo entre la dirección de un equipo de Fórmula 1 y la de un plantel de fútbol profesional. “Por lo que vi el jefe de equipo tiene que trabajar con dos, en vez de trabajar con todo un plantel”, explicó, remarcando que la exigencia del alto rendimiento es un punto en común entre ambas disciplinas.

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "Pre-race best wishes from a World Champion Thanks to @afaseleccion Head Coach Lionel Scaloni for stopping by "