Marcos Acuña terminó con molestias ante Sarmiento: es duda para el próximo partido de River

¡ALARMAS ENCENDIDAS! Así se retiró el Huevo Acuña del campo de juego en Junín. https://t.co/7uSVq7pqSa — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Francisco Ortega, la alternativa si Acuña no llega

En caso de que el defensor no esté disponible, Francisco Ortega aparece como la principal opción para ocupar el lateral izquierdo. El futbolista ingresó durante el encuentro contra Sarmiento y dejó buenas sensaciones, por lo que podría tener una oportunidad desde el arranque.

La posible ausencia del campeón del mundo representaría una baja importante para Leonardo Ponzio en un tramo decisivo del campeonato, especialmente por la necesidad de recuperar terreno tanto en el Clausura como en la tabla anual. El cuerpo técnico esperará la evolución del jugador antes de tomar una decisión definitiva sobre la formación para visitar al Pirata.

El calendario que le espera a River

La institución de Núñez afrontará una seguidilla de partidos determinantes en las próximas semanas, con el Superclásico ante Boca como uno de los compromisos más destacados.

18 de octubre: Belgrano vs. River, por el Torneo Clausura.

25 de octubre: River vs. Racing, por el Torneo Clausura.

1 de noviembre: Boca vs. River, por el Torneo Clausura.

Fecha a confirmar: Aldosivi vs. River, por el Torneo Clausura.

Con este panorama, la evolución del futbolista de la Selección Argentina será un tema central para el mundo River. La prioridad será determinar el alcance de sus molestias y establecer si podrá estar disponible para el duelo en Córdoba, antes de una serie de encuentros que pueden resultar decisivos para sus aspiraciones deportivas.