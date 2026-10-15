Marcos Acuña terminó con molestias ante Sarmiento: es duda para el próximo partido de River
El lateral izquierdo debió salir durante el segundo tiempo del empate en Junín y, una vez en el banco, se colocó hielo en el hombro y el empeine izquierdo.
River regresó de Junín con un empate 1-1 frente a Sarmiento y una preocupación por el estado físico de Marcos Acuña. El defensor no pudo completar el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 y terminó con molestias que ponen en duda su participación en el próximo compromiso del Millonario.
El resultado dejó un sabor amargo para el equipo de Núñez, que necesitaba sumar de a tres para mejorar su posición en la Tabla Anual y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, además de los puntos perdidos, el cuerpo técnico quedó pendiente de la situación del lateral izquierdo.
Qué le pasó a Marcos Acuña en el empate de River
El Huevo no tuvo una buena actuación frente al Verde y debió ser reemplazado promediando el segundo tiempo. Una vez sentado en el banco de suplentes, se colocó hielo tanto en el hombro como en el empeine izquierdo, una imagen que encendió las alarmas en la Banda Roja.
Por el momento, no trascendieron precisiones que permitan determinar si se trata de una lesión o si las molestias responden únicamente a golpes sufridos durante el encuentro. Por eso, su situación deberá evaluarse en los próximos entrenamientos.
La principal preocupación pasa por saber si podrá recuperarse a tiempo para el partido del domingo frente a Belgrano, en Córdoba, por una nueva jornada del Clausura.
Francisco Ortega, la alternativa si Acuña no llega
En caso de que el defensor no esté disponible, Francisco Ortega aparece como la principal opción para ocupar el lateral izquierdo. El futbolista ingresó durante el encuentro contra Sarmiento y dejó buenas sensaciones, por lo que podría tener una oportunidad desde el arranque.
La posible ausencia del campeón del mundo representaría una baja importante para Leonardo Ponzio en un tramo decisivo del campeonato, especialmente por la necesidad de recuperar terreno tanto en el Clausura como en la tabla anual. El cuerpo técnico esperará la evolución del jugador antes de tomar una decisión definitiva sobre la formación para visitar al Pirata.
El calendario que le espera a River
La institución de Núñez afrontará una seguidilla de partidos determinantes en las próximas semanas, con el Superclásico ante Boca como uno de los compromisos más destacados.
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18 de octubre: Belgrano vs. River, por el Torneo Clausura.
25 de octubre: River vs. Racing, por el Torneo Clausura.
1 de noviembre: Boca vs. River, por el Torneo Clausura.
Fecha a confirmar: Aldosivi vs. River, por el Torneo Clausura.
Con este panorama, la evolución del futbolista de la Selección Argentina será un tema central para el mundo River. La prioridad será determinar el alcance de sus molestias y establecer si podrá estar disponible para el duelo en Córdoba, antes de una serie de encuentros que pueden resultar decisivos para sus aspiraciones deportivas.
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