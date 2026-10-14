MinutoUno

EN VIVOTorneo Clausura

Minuto a minuto en vivo de Sarmiento vs. River, por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Contrera marcó el 1-0 de Sarmiento de Junín ante River.

Contrera marcó el 1-0 de Sarmiento de Junín ante River.
MinutoUno
Deportes
River
Sarmiento

El "Millonario" visita a Sarmiento en Junín con la obligación de ganar para meterse en los puestos de clasificación a los octavos de final del certamen doméstico.

Compartí en redes:

EN VIVO

Sarmiento y River se ponen al día este miércoles, desde las 19, cuando se midan por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Eva Perón de Junín, será televisado por TNT Sports.

Minuto a minuto de Sarmiento vs. River por el Torneo Clausura 2026

Empata River en Junín

Gonzalo Montiel, de cabeza, pone el 1-1 parcial. En Sarmiento reclaman una mano previa.

Final del primer tiempo: Sarmiento le gana 1-0 a River

El "Millonario", obligado a ganar, pierde por la mínima en Junín.

Sarmiento golpea y le gana 1-0 a River

El "Verde" de Junín se impone 1-0 con el gol de Julián Contrera a los 15 minutos.

Cómo llegan Sarmiento y River

El "Millonario" llega después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, resultado que le permitió recuperarse y volver a meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Sin embargo, el equipo de Leonardo Ponzio se encuentra fuera de los ocho primeros de la Zona B y sabe que debe ganar en tierras juninenses si quiere meterse en puestos de playoffs.

Del otro lado, el elenco comandado por Facundo Sava viene de vencer 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata y suma 19 unidades en la Zona B. El "Verde" buscará aprovechar la localía para sumar otros tres puntos, afianzarse en la pelea por la clasificación y dar un paso importante hacia los octavos de final del torneo.

El partido había sido reprogramado a pedido de River, debido a las convocatorias de futbolistas a sus respectivas selecciones. De esta manera, ambos equipos deberán afrontar un compromiso pendiente en plena recta decisiva de la fase regular, con la tabla de posiciones cada vez más ajustada y poco margen para dejar puntos en el camino.

Formaciones de Sarmiento vs. River por el Torneo Clausura - Zona B

  • Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Eva Perón.
  • Árbitro: Sebastían Zunino.
  • TV: TNT Sports.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar