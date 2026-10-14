Minuto a minuto en vivo de Sarmiento vs. River, por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Empata River en Junín
Gonzalo Montiel, de cabeza, pone el 1-1 parcial. En Sarmiento reclaman una mano previa.
EN VIVOTorneo Clausura
El "Millonario" visita a Sarmiento en Junín con la obligación de ganar para meterse en los puestos de clasificación a los octavos de final del certamen doméstico.
Sarmiento y River se ponen al día este miércoles, desde las 19, cuando se midan por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Eva Perón de Junín, será televisado por TNT Sports.
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