Minuto a minuto en vivo de Sarmiento vs. River, por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Cómo llegan Sarmiento y River

El "Millonario" llega después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, resultado que le permitió recuperarse y volver a meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Sin embargo, el equipo de Leonardo Ponzio se encuentra fuera de los ocho primeros de la Zona B y sabe que debe ganar en tierras juninenses si quiere meterse en puestos de playoffs.

Del otro lado, el elenco comandado por Facundo Sava viene de vencer 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata y suma 19 unidades en la Zona B. El "Verde" buscará aprovechar la localía para sumar otros tres puntos, afianzarse en la pelea por la clasificación y dar un paso importante hacia los octavos de final del torneo.

El partido había sido reprogramado a pedido de River, debido a las convocatorias de futbolistas a sus respectivas selecciones. De esta manera, ambos equipos deberán afrontar un compromiso pendiente en plena recta decisiva de la fase regular, con la tabla de posiciones cada vez más ajustada y poco margen para dejar puntos en el camino.