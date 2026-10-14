Polémica en Junín: ¿estuvo bien anulado el gol de Gonzalo Montiel contra Sarmiento?
River lograba la igualdad transitoria tras un primer tiempo complicado, pero el árbitro revisó la jugada en el VAR y lo anuló por una mano previa.
River protagonizó este miércoles una nueva controversia arbitral en su visita a Junín frente a Sarmiento, debido al gol anulado a Gonzalo Montiel en el comienzo de la segunda mitad, por una jugada que desató varias protestas contra el árbitro Sebastián Zunino.
Con el equipo de Leonardo Ponzio abajo en el marcador por 1-0, el VAR se convirtió en protagonista al anular lo que significaba el gol del empate parcial para el conjunto "millonario".
La acción tuvo lugar a los 15 minutos del segundo tiempo. Tras un centro preciso enviado por Fausto Vera desde el sector derecho, Montiel se impuso en el área rival y, con un impecable frentazo, mandó la pelota al fondo de la red para establecer el 1-1 en el Estadio Eva Perón.
La llamada del VAR que anuló el gol de Gonzalo Montiel
Mientras los futbolistas de River festejaban la igualdad en el campo de juego, las autoridades a cargo del VAR advirtieron una anomalía en la génesis del ataque y convocaron al árbitro principal, Sebastián Zunino, a la pantalla de revisión al borde del campo.
Tras analizar detenidamente las repeticiones televisivas desde distintos ángulos, Zunino constató que la pelota había impactado levemente en el puño de Fausto Vera en el instante en que el mediocampista controló el balón antes de enviar el centro.
Pese a que el roce resultó rozar lo imperceptible y careció de intencionalidad, el juez dio marcha atrás con su decisión inicial y marcó el tiro libre indirecto a favor de Sarmiento, desatando la protesta generalizada de todo el banco de suplentes visitante.
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