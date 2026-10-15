Murió Marianne Von Gierke, destacada fisicoculturista chilena que compitió en el Mr. Olympia 2026
Tenía 40 años. Además de su carrera deportiva, era abogada. La NPC Chile la despidió a través de un posteo en redes.
El fisicoculturismo está de luto con la muerte de la chilena Marianne Von Gierke a los 40 años. Había participado en Mr. Olympia en septiembre. La cuenta oficial de la división chilena del National Physique Committee (NPC), la organización de fisicoculturismo amateur más grande de los Estados Unidos y la única reconocida oficialmente por la IFBB Professional League, anunció la noticia en un posteo de despedida.
"Hoy nos despedimos, con profunda tristeza, de la atleta Marianne Von Gierke, quien dejó una huella imborrable en el fisicoculturismo. La recordaremos por su dedicación, disciplina y por llevar su talento al escenario de Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron esta pasión con ella", dice parte del comunicado.
La deportista, abogada de profesión y vinculada a la Región de Magallanes, construyó una trayectoria que la llevó a competir junto a algunas de las principales figuras de esta disciplina. Su partida también ha generado pesar entre quienes compartieron con ella en el ámbito deportivo, donde era reconocida no solo por sus resultados, sino también por su disposición para orientar y apoyar a nuevos atletas.
En la última, celebrada entre el 24 y el 27 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos, ocupó el decimotercer puesto en la categoría Women's Physique.
Antes de participar en el torneo más importante de la disciplina, Marianne había sido parte de distintas competiciones en Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos, y en la última temporada se había consagrado campeona el Campeonato Mundial Rising Phoenix, uno de los más importantes en la categoría femenina.
Entre sus principales logros destacan
- Campeona del Rising Phoenix Arizona Pro 2026: obtuvo el primer lugar en la categoría Women’s Physique, resultado que le permitió asegurar su clasificación al Mr. Olympia de ese año.
- Sexto lugar en el Texas Pro 2026: se ubicó entre las mejores competidoras de este certamen profesional.
- Campeona del Vancouver Island Pro 2024: consiguió el primer lugar en la competencia disputada en Canadá y su primera clasificación al Mr. Olympia.
- Dos participaciones en el Mr. Olympia: compitió en 2024, cuando obtuvo el puesto 16, y regresó en 2026, alcanzando el lugar 13 de su categoría.
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