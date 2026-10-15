Murió Marianne Von Gierke, destacada fisicoculturista chilena que compitió en el Mr. Olympia 2026

Marianne Von Gierke

La deportista, abogada de profesión y vinculada a la Región de Magallanes, construyó una trayectoria que la llevó a competir junto a algunas de las principales figuras de esta disciplina. Su partida también ha generado pesar entre quienes compartieron con ella en el ámbito deportivo, donde era reconocida no solo por sus resultados, sino también por su disposición para orientar y apoyar a nuevos atletas.