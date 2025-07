Navarro Montoya fue tajante con Edinson Cavani: "En Boca no se juega con el apellido"

Los números respaldan su mirada: el uruguayo ha sufrido múltiples lesiones durante el 2025 que lo mantuvieron al margen en varias etapas del año, acumulando más de 70 días fuera de las canchas por distintas molestias físicas, incluyendo una fisura en las costillas.

Si bien convirtió un gol en la reciente eliminación por Copa Argentina frente a Atlético Tucumán en el último minuto luego de desperdiciar varias chances de gol, su rendimiento ha sido muy irregular y genera más dudas que certezas.

Miguel Ángel Russo continúa apostando por su experiencia y jerarquía, pero la falta de respuestas en el campo alimenta las críticas. En ese marco, el "Mono" sostuvo que el ex PSG debería enfocarse en ponerse a punto antes de ocupar un lugar entre los once: “Cavani es un crack, para mí, pero no está en su mejor forma física y futbolística debido a sus continuas lesiones. Debe ponerse bien para ser titular”.

Además, el “Mono” se refirió al confuso episodio que protagonizó Miguel Merentiel en el duelo contra Huracán, cuando fue reemplazado a pesar de estar anotado como titular. “Hay dos responsables, el entrenador o el jugador, no tengo idea quién es, aunque quien haya sido, cometió un error que amerita un pedido de disculpas al grupo y a la institución”, sostuvo.

Si bien Russo trató de minimizar la situación hablando de un “problema de papeles”, la falta de claridad dejó un sabor amargo en el ambiente xeneize. En este contexto de incertidumbre deportiva, la figura de Navarro Montoya aparece como un reflejo del sentir de muchos hinchas que hoy exigen compromiso, entrega y actualidad, más allá de la historia que cada jugador traiga consigo.