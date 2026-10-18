Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Belgrano vs. River por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. River por el Torneo Clausura.
Belgrano recibe a River este domingo, desde las 20.15, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado en vivo por ESPN Premium y contará con el arbitraje dePablo Dóvalo, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR.
El conjunto cordobés, que viene de superar a Racing en el Cilindro, atraviesa un gran momento y llega tras conseguir tres victorias consecutivas, una racha que le permitió alcanzar los 22 puntos y ubicarse en los primeros puestos de la Zona B. De esta manera, el "Pirata" buscará prolongar su buen presente y dar otro paso importante en el campeonato.
Por su parte, River viene de empatar 1-1 ante Sarmiento en Junín, en el partido pendiente que tenía por el campeonato local. Con ese resultado, el equipo comandado por Leonardo Ponzio se ubicó noveno en la Zona B, con 17 unidades, fuera de los ocho lugares que otorgan la clasificación a los playoffs.
Por eso, necesita una victoria para escalar posiciones y recuperar terreno a falta de cuatro fechas para que culmine la etapa regular. Además, buscará imperiosamente sumar de a tres para mejorar su ubicación en la Tabla Anual y mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.
Formaciones de Belgrano vs. River por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Belgrano vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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