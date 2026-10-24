Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Newell's por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Newell's por el Torneo Clausura.
San Lorenzo y Newell’s se enfrentan este sábado, desde las 19.15, en el Pedro Bidegain, en la continuidad de la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Sebastián Bresba estará a cargo del VAR.
El "Ciclón" viene de conseguir dos victorias consecutivas, la última por 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, y buscará sumar nuevamente de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Con 17 unidades, se ubica en el noveno puesto y buscará aprovechar el impulso de sus últimos resultados para avanzar en la tabla cuando restan tres jornadas para el cierre de la fase regular.
Por su parte, la "Lepra" viene de vencer a Central Córdoba en Rosario, con goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, y se ubicó en el sexto puesto de su zona. De esta manera, el equipo dirigido por Frank Kudelka tiene 20 puntos e intentará dar el golpe en el Nuevo Gasómetro para soñar con los octavos de final del certamen doméstico.
Formaciones de San Lorenzo vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Santiago Solari, Matías Cóccaro y Walter Mazzantti. DT: Frank Darío Kudelka.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Newell’s
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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