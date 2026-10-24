Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Newell's por Internet

El "Ciclón" viene de conseguir dos victorias consecutivas, la última por 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, y buscará sumar nuevamente de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Con 17 unidades, se ubica en el noveno puesto y buscará aprovechar el impulso de sus últimos resultados para avanzar en la tabla cuando restan tres jornadas para el cierre de la fase regular.