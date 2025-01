"Papelón": la fuerte reacción de los hinchas tras la derrota de México ante River

El propio entrenador mexicano fue muy autocrítico tras la derrota: “El fútbol no te perdona. Es ley de vida, hay que estar ahí y permanentemente mejorar; y hoy vimos que a algunos no les alcanza, es la verdad. Pero bueno, es decisión mía haberlos traído”, declaró.

Sin embargo, destacó que la gira tuvo valor para evaluar a sus jugadores, señalando que “3 o 4 realmente sí merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones”.

“Me voy con una sensación de que valió la pena la gira, no por la victoria ni por la derrota, hay que lograr un equilibrio que yo decía. Me viene bien para sacar conclusiones, me viene bien para el futuro, se cumplió el objetivo de la gira”, concluyó el DT.

Por su parte, el club de Núñez ya se enfoca en su debut oficial en la temporada 2025, que será el sábado 25 de enero a las 21:30 contra Platense en Vicente López.

¿Es para tanto? En México se enojaron por la derrota con River

