Papelón de River y Boca: la Argentina se quedó sin equipos en el Mundial de Clubes y pasaron los brasileños

river boca.jpg Miguel Borja / Edinson Cavani.

En contrapartida, los cuatro equipos brasileños que fueron a participar del certamen clasificaron todos (Fluminense, Botafogo, Palmeiras y Flamengo) a los octavos de final.

El camino de Boca

Boca arrancó el Mundial de Clubes 2025 con un primer tiempo ante Benfica positivo, convirtiendo dos goles pero no pudo sostener la victoria y terminó empatando 2-2.

boca auckland.jpg

En su segunda presentación enfrentó al poderoso Bayern Munich, con el que perdió sin atenuantes pese a que estuvo cerca de conseguir un empate milagroso luego de un golazo de Miguel Merentiel.

Y el papelón llegó sobre el final, no pudiéndole ganar al Auckland City, un equipo amateur, con jugadores que no viven del fútbol y que se llevaron un empate histórico .

El camino de River

River arrancó ganando sin jugar bien, ante un débil Urawa Red Diamonds, en una presentación donde mostró una actuación promedio a lo que fue el equipo de Gallardo a lo largo de 2025, es decir, mala.

River Inter Colidio

Luego no pudo hacerle un gol a Monterrey de México, que casi no le pateó al arco. Lo buscó pero no tuvo el fútbol suficiente como para quedarse con una victoria, que en este caso hubiera merecido.

En el cierre no tuvo chances, tuvo una sola chance de gol con Colidio pero el Inter de Italia nunca corrió riesgo y cuando River se cansó de correr, al trote el equipo de Lautaro Martínez lo pasó por arriba y lo venció sin atenuantes. Para el final quedó el papelón de Marcos Acuña, la frutilla del postre para un Mundial de Clubes olvidable.