Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un durísimo choque, salió en camilla y encendió las alarmas

El episodio se produjo cuando Martínez salió a despejar un centro y terminó impactando de manera violenta contra Jarrad Branthwaite. El arquero y el defensor quedaron tendidos sobre el césped, por lo que los cuerpos médicos ingresaron rápidamente para asistirlos. La atención sobre el marplatense se prolongó durante varios minutos, en una escena que enmudeció por un instante al estadio.