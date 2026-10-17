Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un durísimo choque, salió en camilla y encendió las alarmas
El arquero argentino protagonizó un impactante accidente durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League.
Emiliano Dibu Martínez protagonizó una escena de máxima tensión durante el encuentro entre Chelsea y Everton por la Premier League. El arquero argentino sufrió un fuerte choque con un rival al disputar una pelota aérea y debió abandonar el campo de juego en camilla, inmovilizado y con un collarín cervical. La secuencia generó inmediata inquietud por la salud del campeón del mundo.
El episodio se produjo cuando Martínez salió a despejar un centro y terminó impactando de manera violenta contra Jarrad Branthwaite. El arquero y el defensor quedaron tendidos sobre el césped, por lo que los cuerpos médicos ingresaron rápidamente para asistirlos. La atención sobre el marplatense se prolongó durante varios minutos, en una escena que enmudeció por un instante al estadio.
Ante la magnitud del impacto, los profesionales sanitarios optaron por inmovilizar al guardameta antes de retirarlo en camilla. Las imágenes de la transmisión mostraron al futbolista con un cuello ortopédico mientras era trasladado fuera del terreno de juego, una postal que encendió las alarmas entre los hinchas argentinos y los seguidores del Chelsea.
Qué se sabe sobre el estado de salud del Dibu Martínez
Tras el golpe, Martínez fue trasladado a un hospital para someterse a estudios médicos y descartar lesiones de gravedad. La decisión respondió a un criterio preventivo, teniendo en cuenta la violencia del choque y la necesidad de evaluar posibles consecuencias del traumatismo.
La salida del arquero obligó al Chelsea a realizar una modificación y Mike Penders ingresó para ocupar su lugar. Mientras tanto, la incertidumbre pasó a centrarse en la evolución del argentino y en los resultados de los estudios, fundamentales para establecer el alcance de la lesión y determinar los pasos a seguir.
Hasta contar con un parte médico concluyente, no corresponde dar por confirmada una lesión específica. La prioridad es conocer cómo evoluciona Martínez después de un episodio que, por la forma en que debió ser retirado, provocó una lógica zozobra.
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