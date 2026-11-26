Racing le hizo una oferta a Juan Musso y lo quiere como reemplazo de Cambeses

Por qué Racing busca arquero: la posible salida de Facundo Cambeses

Aunque Cambeses es una de las figuras del equipo, en Avellaneda ven con buenos ojos una venta en el próximo mercado, y Musso aparece como el principal candidato para ocupar su lugar. A eso se suma otra posible baja en el puesto. Matías Tagliamonte, el arquero nacido en Rafaela que no logró adueñarse del arco, tendría la intención de irse en busca de más continuidad en otro club. Si se van los dos, Racing necesitaría un titular de jerarquía para afrontar un 2027 sin copas internacionales.