Racing le hizo una oferta a Juan Musso y lo quiere como reemplazo de Cambeses
Racing le habría ofrecido a Juan Musso igualar su salario en Atlético de Madrid para repatriarlo y reemplazar a Facundo Cambeses en 2027.
Racing puso primera en el mercado de pases y apunta al arco. La Academia le acercó una oferta formal a Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid, según trascendió. La idea es que el exarquero del club sea el reemplazo de Facundo Cambeses, cuyo futuro en Avellaneda está en duda.
El contacto entre las partes no es nuevo: Racing y Musso dialogan seguido desde hace tiempo. La novedad es que ahora hubo un ofrecimiento concreto para que regrese al club donde dio el salto a Europa.
Según trascendió, el presidente Diego Milito le habría propuesto igualar el salario que el arquero cobra en el Atlético de Madrid. No hay confirmación oficial de cifras ni de la respuesta del jugador ni del club español. El estado de la operación es de negociación inicial. Falta definir cómo saldría Musso del Colchonero, en qué condiciones (transferencia, préstamo o rescisión) y si el arquero acepta volver al fútbol argentino.
Racing le hizo una oferta a Juan Musso y lo quiere como reemplazo de Cambeses
Por qué Racing busca arquero: la posible salida de Facundo Cambeses
Aunque Cambeses es una de las figuras del equipo, en Avellaneda ven con buenos ojos una venta en el próximo mercado, y Musso aparece como el principal candidato para ocupar su lugar. A eso se suma otra posible baja en el puesto. Matías Tagliamonte, el arquero nacido en Rafaela que no logró adueñarse del arco, tendría la intención de irse en busca de más continuidad en otro club. Si se van los dos, Racing necesitaría un titular de jerarquía para afrontar un 2027 sin copas internacionales.
Los números de Juan Musso en el Atlético de Madrid
El arquero de 32 años tuvo un rol importante en el equipo de Diego Simeone la temporada pasada, cuando se lesionó Jan Oblak. Pero en la temporada 2026-27 todavía no disputó ningún partido, un contexto que podría empujarlo a buscar minutos fuera de España y a mirar con buenos ojos un regreso a la Academia.
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